Schwörstadt Schwörstadt: Tolles Bild am Himmel

Farbenspiel: Ein schönes aber kurzes Wetterphänomen hat sich dieser Tage über Schwörstadt gezeigt: Die Haloerscheinung entsteht durch Brechung und Spiegelung des Sonnen- oder Mondlichtes an Eiskristallen in der Atmosphäre meist zwischen 6000 und 8000 Meter Höhe. In unseren Breiten zeigen sich diese Haloerscheinungen mit Regenbogenfarben oft nur wenige Minuten. In Verbindung mit hoher Cirrenbewölkung ein sicheres Anzeichen für einen Wetterumschwung. Für kurz schwächelte das Hoch, was zu mehr Bewölkung führte, Niederschlag ist jedoch nicht zu erwarten. Bild: Helmut Kohler