Schwörstadt Schwörstadt: Schnee ist unwahrscheinlich

Der heimische Hobbymeteorolge Helmut Kohler sagt anhaltendes Hochdruckwetter bis über Weihnachtsfeiertage hinaus voraus.

Jedes Jahr kehren sie wieder: die Hoffnungen auf eine weiße Weihnacht. Rein nach der Statistik wäre bereits vergangenes Jahr wieder eine weiße Weihnacht an der Reihe gewesen, wie Schwörstadts Wetterexperte Helmut Kohler weiß. Die letzten Weihnachtsfeiertage in Weiß gab es 2010.

„Aber leider hält sich das Wetter nicht an die Statistik“, so der Hobbymeteorologe. Die erste Hälfte des Dezembers 2016 sorgte wettertechnisch für verkehrte Welt. Während es in Schwörstadt aufgrund der Inversions-Wetterlage bei 1,1 Grad Celsius zu kalt war, verzeichneten die Bergregionen verbreitet markante Temperaturüberschüsse. Dank des nebelvertreibenden Windphänomens Möhlin-Jet hat Schwörstadt jetzt schon über doppelt so viele Sonnenscheinstunden wie in einem normalen gesamten Dezember, und neben diesen vom langjährigen Durchschnitt abweichenden Daten fällt auch die sehr geringe Niederschlagssumme von 0,4 Litern pro Quadratmetern in der ersten Dezemberhälfte auf.

Auch in diesem Jahr wohl kaum Schnee zu Weihnachten

Kohler: „Der Hauptgrund für diese ungewöhnliche Bilanz ist eine stabile Hochdruckwetterlage, welche das Wettergeschehen bei uns nun bereits seit Ende November dominiert, und diese Wetterlage hält sich auch bis und vermutlich über Weihnachten hinaus.“ Grillwetter wie letztes Jahr werde es nicht geben, und das Christkind werde dieses Jahr sicher nicht im T-Shirt die Geschenke verteilen, aber der Weihnachtsmann brauche unter seinem Schlitten erneut Rollen. Ab dem zweiten Weihnachtsfeiertag seien Niederschläge möglich, aber bei Temperaturen bis gegen 10 Grad kommen sie sicher nicht in Form von Schnee herunter.

„So bleibt uns nur die wehmütige Erinnerung an Weihnachten 2010, als wir die gesamte Weihnachtszeit über eine Schneedecke von 16 Zentimeter hatten und am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag bei Dauerfrost und strahlendem Sonnenschein Bilderbuch-Weihnachtswetter genießen konnten“, wie sich Kohler erinnert. Nur in etwa jedem dritten Jahr liegt an mindestens einem Weihnachtsfeiertag mehr als ein Zentimeter Schnee und in nicht einmal 25 Prozent der Jahre liegt in der Region Schnee an allen drei Weihnachtstagen.

In den letzten 20 Jahren nur vier Mal Schnee in Schwörstadt an Weihnachten

In Norddeutschland sind die Zahlen noch niedriger. Nur zehn Prozent der Weihnachten sind hier weiß, im Schwarzwald sind dagegen immerhin 80 Prozent der Weihnachten weiß. Die Statistik für Schwörstadt der vergangenen 20 Jahre in Sachen weiße Weihnacht: Der Weihnachtsmann konnte nur vier mal ohne Rollen unter seinem Schlitten die Geschenke verteilen.

Drei Weihnachtstage mit Schnee: 2001 mit drei Zentimetern, 2010 mit 16 Zentimetern. Zwei Weihnachtstage mit Schnee: 2007 mit zwei Zentimetern und 2008 mit sechs Zentimetern. Immerhin einen Weihnachtstag mit Schnee gab es 2004 mit vier Zentimetern. Häufig kam der Winter mit Frost und Schnee zwischen Weihnachten und Neujahr zurück. Schnee an Silvester: 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005 (mit Eisregen), 2008 (mit Eisregen), 2010 und 2014. Die wärmste Weihnachtstemperatur gab es am 25. Dezember 2015 mit 13,4 Grad; die kälteste Weihnachtstemperatur am 24. Dezember 2001 mit minus 15,7 Grad.