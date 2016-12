Schwörstadt Schwörstadt: Orgeln für die Kirchen Europas

Jens Steinhoff baut seit 2002 in seiner Werkstadt in Schwörstadt diese edlen Instrumente. Der Meister liebt seinen Beruf

Schwörstadt – Es riecht nach frischem Holz in der Orgelbauwerkstatt von Jens Steinhoff. Der Orgelbaumeister und seine Mitarbeiter sind gerade mit neuen Aufträgen beschäftigt für die evangelisch-lutherische Kirche St. Wilhadi im norddeutschen Stade sowie für einen international konzertierenden Organisten aus Stuttgart, der eine Hausorgel zum Üben bestellt hat.

Vor wenigen Wochen ist Jens Steinhoff aus Wien zurückgekehrt, wo er sein jüngstes Instrument aufgebaut hat: eine Orgel in der Curhauskapelle mitten im Zentrum, neben dem Stephansdom. Sechs Wochen hielt sich Steinhoff in der österreichischen Metropole auf, um dieses am englischen Barock orientierte Instrument einzubauen. Dieses wurde vom Weihbischof in einer feierlichen Messe eingeweiht. „Das ist ein schöner festlicher Moment, wenn das Instrument mit Freuden angenommen wird.“ Während der Planungsphase war Steinhoff nach England gereist, um vor Ort englische Barockorgeln zu studieren, speziell eine historische Schnetzler-Orgel, von deren Bauweise und Klang er sich inspirieren ließ.

Die nächste Orgel für Stade, die für 2018 geplant ist, soll dagegen französisch-romantisch im Stil werden. Bei der Hausorgel für den Stuttgarter Organisten ist die Herausforderung, das kleine, aber feine Instrument auf engem Raum in einem Wohnzimmer einzupassen. Diese Vielfalt in der Arbeit schätzt Jens Steinhoff, dessen Portfolio gut gefüllt ist. „Es hat sich sehr gut entwickelt“, freut sich der Orgelbaumeister, der 2002 seine Werkstatt in Schwörstadt eröffnete.

Der gebürtige Konstanzer hatte seine Ausbildung in Endingen absolviert und war einige Jahre auf Wanderschaft, unter anderem in Portugal und Ostfriesland, bevor er den mutigen Schritt in die Selbstständigkeit wagte. Auf der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten wurde er am Hochrhein fündig. „Es sind ideale Werkstatträumlichkeiten in gewachsenem Zustand, mit großem Lagerraum“, sagt Steinhoff, der sich in der Region sehr wohl und mittlerweile stark verankert fühlt. Die erste Orgel, die er in seiner Werkstatt baute, war 2004 für die Evangelisch-Methodistische Kirche im bulgarischen Varna. Als Montageraum für dieses Opus 1 durfte er die Dossenbacher Kirche St. Pelagius nutzen, wo es einige Konzerte an der Steinhoff-Orgel gab, bevor diese ans Schwarze Meer transportiert wurde. Durch dieses Opus 1 wurde der Orgelbauer regional und überregional bekannt. Es sprach sich herum, dass hier ein erstklassiger Orgelbaumeister tätig ist.

„Das ist der Beruf, der meine verschiedenen Interessen abdeckt“, so Steinhoff. Zum einen ist es das Handwerk, das Arbeiten mit Holz. Das klassische Orgelholz ist Eiche. Steinhoff greift bevorzugt zu hochwertigem Eichenholz aus dem Markgräflerland: „Wir verwenden nur das Feinste vom Feinen für unsere Instrumente." Auch das Zeichnen und Planen, die technische Konstruktion, das Austüfteln neuer Finessen liegt Steinhoff sehr. Zum anderen ist es die Affinität zum Klang. „Als Orgelbauer muss man ein Tüftler sein“, sagt er. Man müsse sich verschiedene Klänge merken, um jedem Instrument seinen besonderen Klangcharakter zu geben. Der Bau der Pfeifen, der Klaviatur, des Gehäuses, der Windladen und Spieltische geht in höchster handwerklicher Feinarbeit und Präzision vonstatten. Auch die Zusammenstellung der verschiedenen Register ist eine Aufgabe, die Steinhoff mit Sorgfalt und Hingabe angeht.

Der bisher größte Orgelneubau, den Steinhoff in der Region realisiert hat, ist die an Ostern 2015 eingeweihte Orgel in der Kirche St. Leodegar und Marzellus in Murg-Hänner: ein prächtiges Instrument nach barockem Vorbild. Für die evangelische Bergkirche in Schönau hat Steinhoff 2007 eine Sonnenorgel gebaut, passend für diese mit Solarzellen bestückte Kirche in der Stadt der Stromrebellen und Solar-Energie. Eine weitere Steinhoff-Orgel schmückt die National Academy of Music in Sofia. Außerdem hat er Truhenorgeln unter anderem für das Münster in Konstanz, für die Hochschule in Bern, die Musikakademie Basel und für den Knabenchor Collegium Iuvenum in Stuttgart gebaut. Sein Meisterstück, eine transportable Sonnenorgel, steht, wenn sie nicht gerade für Konzerte ausgeliehen ist, in der Werkstatt.

Steinhoffs Betrieb, der zwei bis vier Leute im Team hat, hat auch viele aufwändige Revisionen, Sanierungen und Renovationen an Orgeln in In- und Ausland durchgeführt, darunter in der St. Josefskirche Rheinfelden und an den historischen Orgeln in der Alten Kirche St. Michael in Schopfheim. „Es ist diese Bandbreite, die den Beruf so spannend macht“, erzählt Steinhoff, der in enger Zusammenarbeit mit den Zuständigen vor Ort an Disposition, Intonation und Feinabstimmung feilt, die Begegnung mit Orgelsachverständigen und Organisten genießt. Sorge um seinen Beruf hat er nicht: „Die Tradition ist lebendig, kein ein aussterbendes Handwerk.“