Schwörstadt Schwörstadt: Kirche vom Gerüst befreit

Erster Abschnitt der Sanierung des 150 Jahre alten Gebäude mit Verspätung abgeschlossen. Teil zwei folgt im Februar

Pünktlich zu den Feiertagen konnten die Gerüste rund um den Kirchturm in Schwörstadt abgebaut werden, die aufwendige Sanierung ist abgeschlossen. Allerdings werden die Gerüstteile nur beiseite gelegt. Denn bereits im Februar beginnt der zweite Teil der Bauarbeiten an den Seitenwänden des mehr als 150 Jahre alten Gebäudes.

Stephan Frank klingt sichtlich zufrieden. Der Architekt betreut die Großbaustelle im Herzen des Ortes und freut sich, dass zu Weihnachten der Eingang in die Kirche wieder ohne Hindernis zu erreichen ist. „Mit den Gerüsten war das ein richtiges Mauseloch. Wenn an Weihnachten der Musikverein in der Kirche spielt und viele Menschen kommen, hätte das schon gefährlich werden können.“ Zwar war das Ende des ersten Bauabschnitts für Ende November anvisiert. Jedoch stellte sich die Sanierung der Außenfassade komplizierter dar, als anfänglich gedacht. „Abgesehen davon gab es aber keine bösen Überraschungen mehr.“

Eine allerdings musste die Kirchengemeinde während der Finanzierung verdauen: Das Denkmalamt hat den beantragten Zuschuss abgelehnt, so dass sich die Last des 750 000-Euro-Projekts für die Erzdiözese Freiburg und die Gemeinde erhöht hat. Bereits im September hatte der Pfarrgemeinderat deshalb die Kirchenmitglieder gebeten, für die Sanierung zu spenden. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: „Wir haben 86 000 Euro von der Bevölkerung bekommen“, so Frank. Allein 50 000 Euro hat eine Privatperson gespendet.

Bereits im Februar soll der zweite Bauabschnitt erfolgen. Die Zeit drängt, denn an der Nordseite des Kirchenschiffes nistet seit vielen Jahren eine große Kolonie Mauersegler. „Wir müssen ihnen quasi zuvor kommen, denn wenn sie wieder nisten, dürfen wir da nicht arbeiten“, erklärt Frank. Auch hier werden wieder Sandstein-Arbeiten vorgenommen, auch soll der Seiteneingang barrierefreier gestaltet werden. Die Glocke ist noch gut in Schuss, allerdings muss die Aufhängung erweitert werden. Geplant ist außerdem, eine Photovoltaikanlage auf dem Kirchendach zu installieren.