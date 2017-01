Schwörstadt Schützen krempeln die Ärmel hoch

Schützenverein Schwörstadt blickt auf erfolgreiches Jahr mit Renovierungsarbeiten und sportlichen Aktivitäten zurück.

Der Schützenverein Schwörstadt freute sich im Jahr 2016 über zwei neue Mitglieder. Und damit nicht genug, wurden auch umfangreiche Instandhaltungs- und Renovierungsmaßnahmen durchgeführt. "Wir nennen es die Aktion 'schöner Wohnen'", schmunzelte der Vorsitzende Klaus Berger bei seinem Jahresbericht im Rahmen der Hauptversammlung. Mit vereinten Kräften wurde der alte Geräteschuppen abgerissen und neu wieder aufgebaut. In diesem Zusammenhang fand auch ein "Social Day" mit der Deutschen Bank statt, bei dem viele große und kleine Helfer den Verein bei seinem Projekt unterstützten.

Ein toller Erfolg 2016 war das Rettichfest, das traditionell am Vatertag vom Verein veranstaltet wurde. Neben den bekannten Rettichspiralen gab es Spaghetti Bolognese und Würste, und am Ende des Tages war der Verein restlos ausverkauft. Auch beim letztjährigen Narrentreffen in Schwörstadt durften die Schützen nicht fehlen und verkauften ihre leckeren Schützenwürste.

Natürlich kamen auch die sportlichen Aktivitäten nicht zu kurz: Beim Schützenverein Schwörstadt wird Luftgewehr und Kleinkaliber geschossen, wobei der Schwerpunkt auf dem Kleinkaliber liegt. Es wurde bei Kreis- und Landesmeisterschaften geschossen und der Verein nahm bei den Rundenwettkämpfen in Waldshut teil. Dort erreichte die Mannschaft im ersten Jahr der Teilnahme den dritten Platz. Das Königsschießen, der vereinsinterne Vergleichswettkampf, machte allen viel Spaß und an der Königsfeier wurde Hans-Peter Kist feierlich zum Schützenkönig gekürt. Er erhielt dafür an der Hauptversammlung nochmals Beifall und Klaus Berger würdigte den Jubilar, dem an der Königsfeier für 60 Jahre Vereinsmitgliedschaft die goldene Ehrennadel überreicht wurde.

Alle Jahre wieder treffen sich die Schützen mit dem befreundeten Schützenverein Duggingen und veranstalten ein internes Wettschießen, bei dem alle viel Spaß haben. Frank Lückfeldt, der als Vertreter der Gemeinde anwesend war, lobte die gute Kameradschaft des Vereins und die sportlichen Erfolge. Der Bürgermeisterkandidat Matthias Strittmatter war vor dem offiziellen Beginn der Hauptversammlung zu Gast und stellte sich und sein Programm den Anwesenden vor.

