Schwörstadt Schnee macht Pause: Wetter wird wieder milder

Aus Schnee wird Regen. Mitte der Woche wird’s milder, sagt Helmut Kohler voraus.

Mit Hoch Angelika gab es in Schwörstadt nach einer sternenklaren Nacht am Samstagmorgen, 7. Januar, mit minus 12,8 Grad die tiefste Temperatur seit dem 4. Februar 2012. Damals fiel das Thermometer auf minus 17 Grad. Auch am Samstagmittag stieg die Temperatur nicht über minus 4,6 Grad an.

„Somit verzeichneten wir den zweiten Eistag des Winters“, schreibt Wetterexperte Helmut Kohler. Die erste winterliche Januarwoche war gegenüber der Norm von 1981 bis 2010 3,6 Grad zu kalt, mit 7,6 Liter pro Quadratmeter in Form von Schnee fielen neun Prozent des normalen Niederschlages und mit 20 Sonnenscheinstunden verzeichneten wir schon 37 Prozent der Januar-Sonnenscheinnorm.

Die Schneedecke setzte sich von elf Zentimeter am Donnerstag, 5. Januar, auf aktuell sieben Zentimeter. Nach den aktuellen Vorhersagen gibt es am Dienstag nochmals Schnee, der am Mittwoch und Donnerstag vermutlich in Regen übergeht, bevor am Freitag und Samstag bei sinkenden Temperaturen die Niederschläge wieder in Schnee übergehen.