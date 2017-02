Schwörstadt Schnecken nehmen Bürgemeisterwahl kurzfristig ins Zunftabend-Programm auf

Interview mit Oberschneck Jürgen Zwigart über den Zunftabend der Schwörstädter Schnecken am Samstag in der Festhalle.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Herr Zwigart, gibt es noch Karten für den Zunftabend der Schwörstädter Schnecken oder ist er bereits ausverkauft?

Nein, es gibt noch Karten bei Gabi‘s Geschenklädeli. Die Karte kostet dort acht Euro und an der Abendkasse neun Euro. Wir haben dieses Jahr den Preis erhöht. In der Halle haben wir Platz für 300 Leute. Ich schätze, dass wir nach unseren Vorverkäufen noch ungefähr 100 Karten an das Geschenklädeli gegeben haben.

Die Akteure beim Zunftabend haben sich in der Vergangenheit bei lokalpolitischen Themen zurückgehalten, ändert sich das jetzt?

Ja gut, ich sag mal, 2017 haben wir jetzt eine neue Bürgermeisterin, aber wir haben schon immer Lokales aus der Gemeinde gebracht. Wir hatten immer sehr viele Schnitzelbänke über das, was die Leute im Dorf angestellt haben, oder Schnitzer, die uns passiert sind.

Was wird dem Publikum geboten? Geht es um Bürgermeisterwahl oder den Zaun im Rheinschwimmbad?

Ja, nicht nur der vom Schwimmbad, auch der Zaun beim katholischen Kindergarten. Deswegen haben wir als Motto gewählt: „Hoffentlich kunnt kei Zaun um d’Halle, des ded eus Narre gar nit g’falle!“ Kurzfristig haben wir wegen der Bürgermeisterwahl auch noch das Programm angepasst. Wir bringen natürlich dann auch, dass wir praktisch keinen Bürgermeister, nur einen Übergangsbürgermeister, und keinen Schulleiter, den auch nur kommissarisch, hatten.

Wer ist bei Vorbereitung und Durchführung des Zunftabends eingebunden?

Wir haben da ein Gremium mit je einem Mitglied der Wäschbachwiibern und der Rebbachgeistern, einem Zeremonienschneck und mir. Wir machen die Planung. Am Abend treten dann alle aktiven Mitglieder auf. Wir haben Tanzshows, Sprechvorträge und Lachvorträge.

Zu Person und Termin