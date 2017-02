Schwörstadt Schlaflos nach Wahlabend: Christine Trautwein-Domschat von Sieg überwältigt

Wie es nach der Bürgermeisterwahl in Schwörstadt weitergeht.

Mit 60,64 Prozent der Stimmen haben die Bürger am Sonntag Christine Trautwein-Domschat aus Riedmatt zur neuen Bürgermeisterin von Schwörstadt gewählt. Bevor die 52-Jährige ins Rathaus einzieht, muss sie jedoch erst die Geschäfte in ihrer Kanzlei in Lörrach abschließen. Ein genauer Termin für ihren Amtsantritt steht derzeit noch nicht fest. Bis es so weit ist, kümmert sich Bürgermeisterstellvertreter Harald Ebner weiter um die Belange der Gemeinde.

Als sie nach der Wahlparty gegen 23.30 Uhr nach Hause kam, habe sie noch nicht gleich schlafen können, sagt Christine Trautwein-Domschat auf Nachfrage. „Ich musste das ganze erst einmal zusammen mit meiner Familie setzen lassen.“ Noch in der Nacht habe sie so viele Glückwunschnachrichten bekommen, dass sie mit dem Beantworten kaum nachkomme. Doch für eine Pause oder Urlaub sei keine Zeit, „der Marathon ist noch nicht zu Ende“.

Am Montag, dem Tag nach der Wahl, saß die Juristin bereits wieder in ihrer Lörracher Kanzlei, um dort alles auf den Weg zu bringen. Sie müsse Gespräche mit ihren Klienten und dem Amtsgericht führen, da Trautwein-Domschat auch als Berufsbetreuerin tätig gewesen ist. „Mein Teil der Kanzlei wird geschlossen, doch meine bisherige Kollegin, Yvonne Sommer, macht weiter und wird auch einige meiner Akten übernehmen“, sagte sie.

Wann sie ihr Amt als Bürgermeisterin antreten wird, steht bislang noch nicht fest. Das werde sich im Lauf der Woche entscheiden. „Es wird aber auf jeden Fall vor Mai sein“, sagte Trautwein-Domschat. Bis dahin fahre sie zweigleisig, kümmere sich einerseits um die Kanzlei und werde sich immer wieder in Schwörstadt sehen lassen. Bis zu ihrer offiziellen Vereidigung bleibt Bürgermeisterstellvertreter Harald Ebner Chef des siebenköpfigen Verwaltungs-Teams im Rathaus. „Frau Trautwein-Domschat und ich werden uns noch heute Nachmittag zusammensetzen und gemeinsam beratschlagen, wie es nun weitergeht“, sagte Harald Ebner am Montag auf Nachfrage. Ein konkrekter Termin für ihren Dienstantritt werde sich bei diesem Gespräch aber vermutlich noch nicht finden.

„Nach einer Wahl sollte ein Bürgermeister sein Amt baldmöglichst antreten“, so Ebner. Selbstverständlich müsse sich die Verwaltung aber nach den Verpflichtungen des Kandidaten richten. „Stellen Sie sich vor, es wird ein Bürgermeister gewählt, der eine sechswöchige Kündigungsfrist zum Quartalsende in seinem bisherigen Job hat“, erläuterte Ebner. Da könnten es schnell mal mehrere Monate werden, bis der neue Dienst angetreten werden kann. „Bis Frau Trautwein-Domschat kommt, muss ich weitermachen, aber ich blicke dieser Zeit relativ freudig entgegen“, sagte Ebner. Er erwarte eine gute Kooperation mit der neuen Bürgermeisterin, wenn diese nach und nach in die Amtsgeschäfte einbezogen wird. Auch der Gemeinderat werde sich wieder finden. Noch mehr freue er sich aber auf darauf, seine Pflichten als Bürgermeisterstellvertreter bald komplett niederlegen zu können. „Dann habe ich wieder mehr Zeit mit meinen Enkeln, die kamen in den vergangenen Monaten doch etwas zu kurz“, so Ebner.

Keine Stimme für Bugger

Auf keinem einzigen der 1191 abgegebenen Stimmzettel stand der Name Artur Bugger, wie Irene Knauber, Gemeinderätin und Mitglied im Wahlausschuss, am Montag auf Nachfrage verriet. "Auch hat niemand Stimmen für Micky Maus oder Donald Trump abgegeben", wie Harald Ebner noch am Wahlabend in der Festhalle erzählte. Insgesamt gab es bei der Wahl zwei ungültige Stimmen. (jsc)