Schwörstadt Saisonstart: Badespaß und Brezeln im Rheinschwimmbad Schwörstadt

Das Rheinschwimmbad in Schwörstadt ist bereit für die kommende Saison. Der Kisok bietet künftig auch Frühstück und Grillwurst an.

Frisch gemähtes Gras, blaues Wasser, der Kiosk auf Hochglanz poliert und die Schmierereien über den Bildern verschwunden: Das Rheinschwimmbad in Schwörstadt ist bereit für die kommende Saison. Am Samstag öffnete es bei blauem Himmel seine Tore. „Wir wünschen uns natürlich viele Besucher“, erklärt Betriebsleiter Betim Dzemaili. Die Besucherzahlen des Bades seien stark vom Wetter abhängig. Obwohl sie bereits viele Saisonkarten verkauft haben, darunter auch welche an Familien aus Freiburg und vom Bodensee, gebe es immer mehr Leute, die entweder direkt anrufen oder per Smartphone nach dem Wetter sehen und sich dann erst entscheiden, schwimmen zu gehen. Diese Besucher hätten im Bad einfach ihre Ruhe gefunden: „Durch die Liegewiesen und die schönen schattigen Plätze, ist es hier einfach ideal“, erklärt Kassierer Norbert Sayer. „Es ist einfach ein Traumbad.“

Schwörstädter helfen spontan mit

Viele der Leute kommen auch einfach nur vorbei, um einen Kaffee oder einen Kuchen am Kiosk zu genießen und sich mit Bekannten zu treffen. Deswegen stellt Dzemaili auch wieder ein Schild an die Straße, auf welchem erkennbar ist, dass man keinen Eintritt für einen Besuch des Kiosks zahlen muss. „Wir bieten jetzt auch Frühstück und Brezeln an“, sagt der Betriebsleiter. Außerdem werde samstags oder sonntags draußen mal gegrillt. Die Absperrung um das Bad sei zwar ein Dorn im Auge des Leiters, dennoch stelle er auch die Sicherheit, vor allem für Familien mit kleinen Kindern in den Vordergrund. Im Endeffekt würden die Leute, die im Rhein baden möchten, sowieso außen herum gehen. Anrufe, ob denn die Möglichkeit wieder bestünde, in den Rhein zu gehen, bekam Betim Dzemaili trotzdem schon.

„Einmal kam dann auch die Antwort, dass sie dann nicht kommen würden.“ Dennoch hoffen die Mitarbeiter, dass dieses Problem den Besucherzahlen keinen Abbruch tut. Betriebsleiter und Kassierer loben die tolle Mitarbeit der Schwörstädter: „Wenn an einem Samstag mal viel los ist und wir Hilfe brauchen, bieten sich direkt viele Leute zur Mithilfe an“, so Sayer. Alles in allem sei die Arbeit für die beiden eher wie ein Urlaub. Die passende Palme dafür steht ja bereits am Kiosk.

Das Rheinschwimmbad ist täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet, bei unsicherer Wetterlage kann man sich unter 07762/707980 informieren. Der Eintritt kostet für Erwachsene drei Euro, für Kinder 1,50 Euro.