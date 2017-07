Schwörstadt SV Schwörstadt zieht gute Bilanz trotz Abstiegs in die Kreisliga B

Die Fußballer des SV Schwörstadt ziehen bei ihrer jüngsten hauptversammlung eine positive Gesamtbilanz. Zahlreiche Mitglieder wurden für langjähriges Engagement geehrt.

„Schwörstadt Big again – symbadisch und fair“: Sympathischer hätte der Ansporn an den SV Schwörstadt in der Hauptversammlung am Freitagabend nicht sein können, als von Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat ausgegeben. Denn auch wenn der Wiederabstieg in die Kreisliga B nach nur einem Jahr enttäuschte, so trübte er die Gesamtbilanz der Fußballer keineswegs.

Trautwein-Domschat attestierte dem Verein eine fantastische Arbeit und ein tolles Vereinsleben. „Sie vermitteln Sozialkompetenz auf spielerische Weise“, hob sie insbesondere die Jugendarbeit hervor. Zusammengehörigkeit, Teamarbeit und Disziplin seien die Attribute, um gemeinsam etwas zu erreichen. „Ihr könnt Gas geben, die Gemeinde steht hinter euch“, gab sie dem SVS mit auf den Weg in die Zukunft.

Der Part als Wahlleiterin war für die Bürgermeisterin ein Kinderspiel, so gut war der Boden bereitet. SVS-Vorsitzender Roger Kefer wird den Verein auch in den kommenden zwei Jahren weiterführen. Er freute sich über das große Vertrauen und stellte klar, dass er sich eine sofortige Reaktion in Richtung Wiederaufstieg erhoffe. Mit dem neuen Trainer Franco Billeci, der in die Fußstapfen von Urs Keser tritt, und diversen Neuzugängen sah Kefer das Potential für einen Wiederaufstieg vorhanden. Flüchtlinge integriert.

Als Besonderheit hob er das Engagement der zweiten Mannschaft hervor, die zu Saisonbeginn elf Flüchtlinge in ihre Reihen integriert hatte und sich am Ende einen sehr guten 7. Tabellenplatz in der Kreisliga C sicherte. Das war sprachlich und sportlich eine große Herausforderung, für die Trainer Kurt Schneeberger der Dank von Kefer und Trautwein-Domschat sicher war. Auch den Jugendbetrieb beurteilte Kefer mit zufriedener Miene. Die Spielgemeinschaft mit der SpVgg Brennet-Öflingen habe bis auf Kleinigkeiten funktioniert.

Der scheidende Jugendleiter Ralf Kozott – er übernimmt künftig den Posten des Kassierers, während Kefers Tochter Selina als neue Jugendleiterin bestätigt wurde – informierte über die Mannschafts-Meldungen für die kommende Saison. So gibt es Spielgemeinschaften mit Brennet bei den C-, D- und E-Junioren, wobei der SVS federführend sei. Ferner werde eine F-Jugend- und eine starke Bambini-Mannschaft an den Start gehen. Eine schlagkräftige Truppe sind die Alten Herren mit 35 bis 40 Mann.