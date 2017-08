Schwörstadt Runder Tisch zum Rheinschwimmbad

Ohne nennenswerte Ergebnisse ist ein Treffen in Schwörstadt mit Behördenvertretern zum Thema Rheinschwimmbad zu Ende gegangen.

Eine gute Entwicklung des Rheinschwimmbads mit Zukunft ist Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat ein zentrales Anliegen. Schnell hat sie bei diesem komplexen Thema gemerkt, dass es notwendig ist, Sachverhalte aufzuarbeiten, damit für alle Beteiligten Klarheit besteht und alle die gleiche Sprache sprechen, wenn es um Rahmenbedingungen geht. Vor diesem Hintergrund hat sie am Dienstag eine Arbeitsbesprechung am runden Tisch mit allen am Bad Beteiligten gemacht. Dazu gehören auch Vertreter des Regierungspräsidiums, Gemeinderäte, Förderverein und Pächter.

Auf Anfrage teilt die Bürgermeisterin mit, dass es ihr wichtig erscheine, dass Informationen zum Bad nicht bilateral laufen, sondern alle, die mit der Einrichtung zu tun haben, den gleichen Stand haben. Allerdings: „Es bewegt sich noch nichts“, was sich laut Trautwein-Domschat derzeit öffentlich machen lasse. Zunächst gelte es Verträge aus unterschiedlichen Jahren aufzuarbeiten wegen Eigentums- und Haftungsfragen sowie Gewässerschutz, alles komplizierte Sachverhalte, die es zu klären gilt.

Grundsätzlich laufen alle Bemühungen der Gemeinde darauf hinaus, ein „attraktives Bad mit Rheinblick zu erhalten“. Die Bürgermeisterin gibt sich zuversichtlich, dass dies gelingen wird: „Das Bad ist auf einem guten Weg.“ Mit Bestimmtheit lasse sich dennoch sagen: „Der Zaun wird auf jeden Fall bleiben“, in welcher Art auch immer. Der Grund dafür lautet: Das Rheinschwimmbad ist keine zugelassene Badestelle. Baden im Rhein auf eigene Gefahr außerhalb des Bades bleibt aber wie an anderen Stellen auch weiterhin erlaubt.