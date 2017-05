Schwörstadt Rückblick auf einen unberechenbaren Monat: Der April macht, was er will

Rückblick auf einen unberechenbaren Monat: Der April macht, was er will

Von Schnee bis Sonnenbrandgefahr: Helmut Kohler blickt auf das wechselhafte und unberechenbare Frühlingswetter zurück.

Der diesjährige April bestätigte den Begriff „Aprilwetter“ wieder einmal voll und ganz. Von frühlingshaftem Wohlfühlwetter über sommerliche Wärme in der ersten Monatshälfte bis zum winterlichen Frost mit Schneefall in der zweiten Halbzeit hatte der Monat das gesamte Wetterrepertoire im Gepäck. Trotz einer viel zu kalten zweiten Hälfte war der mittlere Frühlingsmonat in Schwörstadt gegenüber der Norm von 1981 bis 2010 mit einem Sonnenscheinüberschuss von 35 Stunden 0,5 Grad Celsius (°C) zu warm und 28 Liter pro Quadratmeter (l/m²) zu niederschlagsarm.

Unter dem Einfluss von Hoch „Marrit“ und Tief „Johnny“ startete der April mit einem Wechsel von Sonne und Wolken. Nach einer sternklaren Nacht war am Morgen des 7. April mit einer Bodentemperatur von –1,5°C bei den Laternenparkern Eiskratzen angesagt. Bis zum 10. April bescherte Hoch „Ortrud“ sehr sonniges und warmes Hochdruckwetter. Am 9. April war mit 26,7°C der erste Sommertag (ab 25°C) des Jahres und einen Tag später mit 26,9°C der bisher wärmste Tag des Jahres zu vermelden. Zwar gingen die Temperaturen vom 11. bis 15. April leicht zurück, mit viel Sonnenschein lagen sie aber deutlich über dem langjährigen Aprilniveau.

Ganz nach dem Motto „April, April, der macht, was er will“ sorgten Tief „Peter“ und Hoch „Querida“ bei sinkenden Temperaturen für einen wechselhaften Start in die 2. Aprilhälfte. Nach abendlichen Schneeschauern sanken die Temperaturen nachts unter -2°C . Noch nie in den letzten 20 Jahren war es in einer zweiten Aprilhälfte so kalt. An der bereits weit fortgeschrittenen Vegetation entstanden große Frostschäden. Bis zum 24. April blieb es sonnig und trocken, am 24. gab es 22°C. Tief „Reiner“ brachte mit einer Kaltfront am 25. den Anfang vom Ende des Frühlingswetters. Nach starken Schneefällen gab es am Morgen des 26. April bei 0,4°C mit zwei Zentimetern die höchste Schneedecke für Ende April der letzten 20 Jahre. Die letzten beiden Apriltage waren mit einem Temperaturaufschwung wieder sehr sonnig.