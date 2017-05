Schwörstadt Rotes Kreuz aus Schwörstadt sucht Freiwillige für Ersthelfer- und Kindergruppe

Der DRK-Ortsverein Schwörstadt möchte sein Angebot durch eine Ersthelfer- sowie Kinder- und Jugendgruppe ausbauen.

Der DRK-Ortsverein Schwörstadt ist auf der Suche nach weiteren Helfern. Zum einen will der Verein eine sogenannte Helfer-vor-Ort-Gruppe ins Lebens rufen, zum anderen soll eine Kinder- und Jugendgruppe gegründet werden. Vorsitzende Bärbel Zumkeller betonte an der Hauptversammlung, wie sich viele der Mitglieder schon seit der Gründung im Ortsverein engagieren. Die Aufgaben des DRK hätten sich in den vergangenen Jahren kaum verändert. Dazu zählen die Sanitätsdienste, zum Beispiel bei den Rheinstromtagen oder die jährlichen Besuche der Hausnotrufteilnehmer. Diese übernimmt der Ortsverein seit 2009 für den Kreisverband Säckingen.

Die DRK-Mitglieder besuchen ältere Bürger aus Schwörstadt und Dossenbach, überprüfen die Anschlüsse und schauen nach dem Rechten. Zumkeller erzählte, dass sich Teilnehmer und DRK alljährlich auf diese Besuche freuen. 2016 gab es für das DRK Schwörstadt neben dem Großbrand am 21. März auch beim Feuerwehrjubiläum viel zu tun. Insgesamt wurden 937 Stunden ehrenamtlich gearbeitet.

Derzeit versucht der Verein, eine sogenannte Helfer-vor-Ort-Gruppe in Schwörstadt zu etablieren. Diese Ersthelfer würden bei einem Einsatz vor dem Krankenwagen eintreffen und für die Erstversorgung sorgen. Dafür bräuchte der Verein jedoch noch Helfer, die sich im Bereich Gesundheit und Krankenpflege auskennen und sich gegebenenfalls die Leitung einer solchen Gruppe vorstellen könnten.

Ebenfalls werde weiter nach Freiwilligen für den Aufbau einer Kinder- und Jugendgrupe gesucht, hieß es bei der Hauptversammlung.

