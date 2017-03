Schwörstadt Probleme an Schule in Schwörstadt: Elternbeirat demonstriert beim Besuch der Kultusministerin

Probleme an Schule in Schwörstadt: Elternbeirat demonstriert beim Besuch der Kultusministerin

Interview mit Melanie Andrée zur geplanten Demonstration des Elternbeirats der Schule am Heidenstein beim Besuch der Kultusministerin Susanne Eisenmann.

Welche Probleme gibt es an der Schule am Heidenstein?

Alles begann damit, dass Paul Wenzelmann, der ehemalige Rektor, 2015 in den Ruhestand gegangen ist. Den Eltern wurde damals Beate Martin als neue Rektorin vorgestellt. Dann begann das neue Schuljahr und die Schule, die zuvor noch Werkreal- und Grundschule gewesen war, wurde wegen zu wenigen Schülern zur reinen Grundschule. Derzeit ist die Situation so, dass auf vier Grundschulklassen gerade mal vier Lehrer kommen. Eine davon hat kein volles Deputat. Beate Martin, die eigentlich hätte Rektorin werden sollen, ist es aber bis heute nicht. Den Grund dafür kennen die Eltern nicht. Es kommt of zu Fehlzeiten und Unterrichtsausfall, auf Grund der geringen Lehreranzahl.

Was wollen Sie mit Demonstration am Montag konkret erreichen?

Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass Schulen auf dem Land nicht im Stich gelassen werden dürfen, auch hier besteht ein Recht auf Bildung. Wir haben Angst, dass unsere Kinder dem heutigen Bildungsanspruch nicht gewachsen sind. Außerdem brauchen wir Lehrer, die Grundschulkinder betreuen und unterrichten können. Außerdem möchten wir auch, dass Beate Martin Rektorin wird, wir stehen total hinter ihr und seit eineinhalb Jahren kann uns keiner sagen, warum das nicht klappt.

Wie wird die Demonstration aussehen?

Wir treffen uns am Montag, 20. März, um 17 Uhr beim Scheffelgymnasium in Bad Säckingen. Ich erwarte, dass viele Personen da sein werden, Mitglieder des Elternbeirats und weitere Eltern sowie Kinder, Geschwister und auch Eltern von Kindergartenkindern. Wir würden uns freuen, wenn Kultusministerin Susanne Eisenmann herauskommen und uns sehen und anhören würde. (ebi)

Melanie Andrée ist Mitglied des Elternbeirats der Schule am Heidenstein in Schwörstadt. Die 43-Jährige hat zwei Kinder, eines davon geht in die dritte Klasse der Schule am Heidenstein.