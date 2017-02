Schwörstadt Pasta statt Pillen: Schwörstadt bleibt weiterhin ohne Apotheke

In den Räumen der einstigen Apotheke entstehen ein Gastraum und ein Veranstaltungssaal. Der Gemeinderat stimmt dem Bauantrag zu.

Mit der Umnutzung der ehemaligen Apotheke in Schwörstadt in ein Nebenzimmer der Gaststätte Monte D’Oro dürfte eine Apotheke zumindest am bisherigen Ort in weite Ferne gerückt sein. Der Gemeinderat stimmte in seiner jüngsten Sitzung dem Bauantrag einstimmig zu. Seit September vergangenen Jahres ist die Pizzeria Da Pippo, die zuvor im Vorderhus in Öflingen beheimatet war, im Ortszentrum von Schwörstadt ansässig. „Es läuft gut, wir sind zufrieden“, sagen die Wirtsleute Lorena und Giuseppe D’Elia gegenüber dieser Zeitung.

Jetzt wollen sie sogar erweitern: In den Räumen der einstigen Apotheke entstehen ein Gastraum mit 56 Sitzplätzen, Vorbereitungs- und Lagerräume sowie eine behindertengerechte Toilette. Dann finden im Monte D’oro auch größere Gesellschaften bei Hochzeiten, Geburtstagen, Vereinsversammlungen oder anderen Feiern genügend Platz.

Die Apotheke in Schwörstadt hatte ihre Türen im September 2009 geschlossen. 13 Jahre lang war Bernd Geissler dort als Apotheker tätig gewesen. Seither sind alle Versuche, wieder eine Apotheke anzusiedeln, gescheitert.