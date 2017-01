Schwörstadt/Karsau Neue Chance auf Radweg am Rhein

Für Verbindung zwischen Karsau und Schwörstadt zeichnet sich Lösung ab. Rolf Zirlewagen sieht sich durch Ministerium bestätigt.

Welche Lösung sich für die seit Jahren schwierige Radwegverbindung zwischen Karsau und Schwörstadt anbietet, die wegen der Querung der B 34 bei Riedmatt bereits mehrere Planungsanläufe für eine Unter- und Überführung der Gefahrenstelle erfolglos nach sich gezogen hat, ist noch ungewiss.

Im Raum standen zuletzt zwei Modelle: eine Ampel, die nur im Bedarfsfall auf Rot schaltet und als zukunftsweisende Verbindung eine neue Trasse, die am Rhein entlang parallel zur Bundesstraße bis Beuggen verläuft. Diese Variante würde den Radfahrern eine Gefahrenstelle ersparen und auf direktem Weg leiten. Rolf Zirlewagen aus Schwörstadt, seit Jahren als Aktivist in Verkehrsfragen unterwegs, gehört zu den Unterstützern des Radwegs am Rhein entlang. Er hat bereits im Oktober angekündigt, dass eine Behelfsampel seinen Widerspruch nach sich ziehen wird und eine kreuzungsfreie Trasse am Rhein entlang gefordert. Jetzt sieht er sich in seinem Kurs durch das Land bestätigt.

Er verweist auf einen Antrag des Abgeordneten Katzenstein und die Stellungnahme des Ministeriums für Verkehr dazu. Im Antrag wird der Landtag aufgefordert, zu Radschnellwegen und ihrem Anforderungsprofil ebenso Stellung zu beziehen wie zu den Finanzierungsmöglichkeiten von Radschnellwegen im „Fahrradland Baden-Württemberg“. In der Antwort des Verkehrsministeriums sieht sich Zirlewagen in seiner Einschätzung auch für den Streckenabschnitt Kraftwerk Ryburg-Schwörstadt bestätigt. Die Ministerien für Finanzen und Verkehr erklären in der am 2. Januar veröffentlichten Drucksache, dass Radschnellwege mit „durchgängigen, direkten und störungsfreien Führungen die Nutzung des Fahrrads über größere Entfernungen fördern“ sollen. Als typische Merkmale gelten demnach: gerade, umwege- und steigungsarme Linienführung und auf größere Verkehrsmengen ausgelegte Breiten. Als weiteres Kriterium genannt werden unter anderem Kreuzungsführungen „mit geringen Zeitverlusten “beispielsweise durch Unter- oder Überführungen. Zirlewagen erkennt in den Aussagen gute Voraussetzungen für den Abschnitt Schwörstadt-Karsau als Radschnellverbindung und spricht sich dafür aus, dass kommunalpolitisch etwas für eine solche Planung unternommen wird.