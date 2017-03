Schwörstadt Neue Bürgermeisterin hat nur Lob für Bürger und Verwaltung übrig

Christine Trautwein-Domschat, neue Bürgermeisterin von Schwörstadt, zieht nach eineinhalb Wochen im Amt eine positive Bilanz.

Seit etwa eineinhalb Wochen ist Christine Trautwein-Domschat als Bürgermeisterin von Schwörstadt im Amt. Ihre Bilanz nach dieser kurzen Zeit: Die Aufgaben sind umfangreicher als erwartet, aber machbar. Und: „Die Bürger sind ganz toll.“ Etwa drei Bürger seien seit ihrer Vereidigung persönlich bei ihr im Rathaus vorbeigekommen, um verschiedene Themen zu besprechen. Ansonsten hätten zum Beispiel Vereine und Kindergärten ihre Anliegen vorgebracht.

„Jede der Anfragen war konzentriert, sachlich und fachlich“, betonte Trautwein-Domschat. Unangenehme Zusammentreffen habe es keine gegeben. Einige der Themen, die bei den persönlichen Gesprächen angesprochen wurden, sind etwa die Sportanlage in der Rheinbadstraße, der Ausbau der Kinderbetreuung und die Haushaltssatzung für 2017. Die Satzung hätte laut Trautwein-Domschat eigentlich schon im Januar aufgesetzt werden sollen, wegen der Interimszeit sei das aber liegen geblieben. „Das wird ein großer Akt, auch für mich“, so die neue Bürgermeisterin. Einige der von Bürgern angesprochenen Punkte seien auf die Tagesordnung der öffentlichen Gemeinderatssitzung am kommenden Montag, 3. April, übernommen worden. Generell habe Trautwein-Domschat festgestellt, dass die vor ihr liegenden Aufgaben „umfangreicher und detaillierter“ seien, als erwartet. „Wir müssen die Ärmel hochkrempeln und anpacken, aber es ist alles machbar“, ist sie überzeugt. Es brauche einfach Zeit.

Sehr zeitintensiv seien auch die Hauptversammlungen, die zur Zeit gehäuft stattfinden. „Trotzdem sind das aber immer sehr angenehme Termine, die ich gerne wahrnehme, wenn ich kann“, sagt Christine Trautwein-Domschat. Auch zur Zusammenarbeit mit dem Verwaltungsmitarbeitern hat sie nur Positives zu berichten: „Das Team ist ausgezeichnet. Alle ziehen an einem Strang.“