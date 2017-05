Schwörstadt Motorradwerkstatt plant Umzug an den Ostausgang von Schwörstadt

Der Gemeinderat Schwörstadt befürwortet eine Bauvoranfrage für den westlichen Ortsausgang für eine Motorradwerkstatt. Die Erschließung erfolgt über die Zufahrt „Im Steinfracht“.

Einstimmig befürwortete der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend die Bauvoranfrage über den Neubau einer Motorradwerkstatt am westlichen Ortsausgang von Schwörstadt. Derzeit ist der Betrieb an der Breslauer Straße inmitten eines Wohngebiets angesiedelt. Mit dem Neubau der Werkstatt ließen sich laut Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Bereits im Ort ansässiges Gewerbe könnte in Schwörstadt gehalten und die „Zahnlücke“ zwischen dem Gewerbegebiet West I und dem einstigen Ortseingang aus Richtung Rheinfelden geschlossen werden. Zudem würde Gewerbe ins Gewerbegebiet verlagert.

Im Flächennutzungsplan ist das Gebiet, es handelt sich um insgesamt neun einzelne Grundstücke, als Gewerbefläche festgesetzt. Einen Bebauungsplan gibt es nicht. Ob der Bau der Werkstatthalle mit einer Grundfläche von 600 Quadratmetern im südlichen Bereich der Grundstücke an der Bahnlinie ohne Bebauungsplan genehmigungsfähig ist, prüfe derzeit das Baurechtsamt in Rheinfelden, so Trautwein-Domschat. Die Erschließung soll über die Zufahrt „Im Steinfracht“ erfolgen.

„Die Gemeinde beabsichtigt, die einzelnen Grundstücke zu kaufen“, informierte die Bürgermeisterin. Alle Eigentümer hätten in Gesprächen bereits zugestimmt. „So haben wir den Finger darauf, was dort kommt“, erklärte Trautwein-Domschat. Denn die Fläche bietet zur Hauptstraße hin Platz für einen weiteren Gewerbebetrieb. Einhellig stimmte das Gremium der Bauvoranfrage in der vorliegenden Form zu. Denn erst einen Bebauungsplan zu fordern, wäre zeit- und kostenintensiv.

Entgegen seinem politischen Willen, Baumöglichkeiten in Schwörstadt anzubieten, stimmte der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend gegen die Erweiterung eines Wohnhauses in der Hebelstraße. Zu massiv erschienen dem Gremium die Abweichungen vom bestehenden Bebauungsplan. Der Anbau mit 72 Quadratmetern Grundfläche bedeute eine massive Überbauung der Grundstücksfläche, so Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat.

Auch die zwingend vorgeschriebene zweigeschossige Bebauung sei nicht eingehalten und die Dachneigung entspräche ebenso nicht den Vorgaben des Bebauungsplans. Das Baurechtsamt in Rheinfelden hatte die Bauvoranfrage bereits negativ beschieden: Eine Befreiung vom Bebauungsplan wäre in dieser Größenordnung baurechtlich nicht genehmigungsfähig. „Die Gemeinde möchte ja bauen lassen, aber wir sind an Gesetze gebunden“, so Trautwein-Domschat. Dennoch wolle die Gemeinde den Bauherrn auf der Suche nach einer tragbaren Lösung zur Seite stehen. Eine Möglichkeit wäre nach Ansicht des Gremiums, den nicht mehr zeitgemäßen Bebauungsplan aufzuheben.