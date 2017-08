Schwörstadt Mehrere Wertsachen bei Wohnungseinbruch in der Rheinstraße entwendet

Unbekannte entwendeten bei einem Einbruch in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Rheinstraße Bargeld, Schmuck und eine Kamera.

Zwischen Freitagabend, 17.30 Uhr, und Samstagmorgen, 2.10 Uhr, kam es in einem Einfamilienhaus in der Rheinstraße zu einem Einbruch.

Die unbekannten Täter hebelten das Fenster auf und gelangten so in das Gebäudeinnere. Dort durchsuchten sie in allen drei Stockwerken sämtliche Räume nach Wertsachen. Dabei fiel ihnen Bargeld, Schmuck und eine Kamera in die Hände. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Rheinfelden entgegen (Telefon 07623/740 40).