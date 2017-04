Schwörstadt Mehr Fische nutzen die Aufstiegsgewässer an den Wasserkraftwerken

Ein Jahr lang haben die örtlichen Fischervereine die Fische am Hochrhein gezählt. Wo sich besonders viele Fische tummeln und wo nicht, erfahren Sie hier.

So etwas nennt man wohl einen klassischen Vorführeffekt: „Nix drin“, sagt Bernd Fischer und schaut auf die Rinne im Fischzählbecken, aus dem er kurz zuvor das Wasser abgelassen hatte. Eigentlich wollte der Vorsitzende des Fischervereins Schwörstadt am Dienstagmittag den Pressevertretern demonstrieren, wie Fische am Wasserkraftwerk Ryburg-Schwörstadt gezählt werden. Doch an diesem Tag bleibt sein Kescher bis auf einen kleinen Bachflohkrebs leer.