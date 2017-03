Schwörstadt Marcus Kiefer ist Kommandant der Feuerwehr Dossenbach

Die Feuerwehr Dossenbach wählt einen neuen Kommandanten, nachdem Gerd Bühler nach 15 Jahren seinen Posten zur Verfügung gestellt hatte.

Die Feuerwehr Dossenbach hat einen neuen Kommandanten. Gerd Bühler hatte das Amt 15 Jahre lang ausgeübt, nun zog er sich zurück. Zu seinem Nachfolger wurde Marcus Kiefer bestimmt, zum Stellvertreter Manuel Benz. Dass Bühler kurz vor Ende 2016 plötzlich erkrankte, war zwar nicht der Grund dafür, aber eine akute Anregung, nun wirklich etwas kürzerzutreten. Vieles habe er in dieser Zeit bewegt, meinte Alt-Bürgermeister Artur Bugger und erinnerte an den Umbau des Gerätehauses.

„Du warst uns stets ein Vorbild“, sagte Gerätewart Manuel Benz, „hast uns motiviert und fachlich solide angeleitet.“ Mehrere Kameraden hoben hervor, dass Bühler stets sehr hartnäckig darauf bestand, dass alle ihre fachspezifischen Qualifikation absolvierten und auffrischten. Erst im vorigen Jahr bewältigten fünf weitere Kameraden den Kurs als Atemschutzgeräteträger.

Die 28 Kameraden der Einsatzabteilung hatten im Vorjahr nur vier Einsätze zu bewältigen, der intensivste war die Mitwirkung an der Bekämpfung des Großbrandes in Schwörstadt. Außerdem standen noch die Suche nach einer vermissten Person im Rhein und zwei technische Hilfeleistungen an. Nun wurde auch der alte hydraulische Rettungssatz gegen einen neuen ausgetauscht, damit sind die Voraussetzungen für technische Hilfeleistungen, unter anderem nach Verkehrsunfällen, deutlich besser.

Ortsvorsteher Arndt Schönauer, Angehöriger der Ehrenmannschaft, lobte, dass die Feuerwehr bei nahezu allen großen Veranstaltungen im Ortsteil mit anpackte. Bühler wies in seinem Rückblick auf das vergangene Jahr kritisch auf die Beteiligung an den Proben hin. Nur bei 75 Prozent lag die Teilnahme, dies sollte doch besser werden, bei allem Verständnis für berufliche und familiäre Probleme. Den neuen Chefs bescheinigte Bühler, gut für die Führung geeignet zu sein.