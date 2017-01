Schwörstadt MV Schwörstadt: Musik liegt auch bei der Hauptversammlung in der Luft

Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter dem Musikverein Schwörstadt 1897. Höhepunkte waren das Kirchenkonzert und das Doppelkonzert mit dem Musikverein Rickenbach.

Bei 60 Gelegenheiten kamen die Musiker zusammen. Der Förderkreis ist ebenfalls gut aufgestellt. Zur 124. Hauptversammlung des MV Schwörstadt hatten die Musiker natürlich ihre Instrumente mitgebracht. Schon vor Versammlungsbeginn gab’s ein klangvolles Durcheinander: Instrumente wurden gestimmt, Notenpapier raschelnd zurechtgelegt und natürlich Gespräche mit den Tischnachbarn geführt. Wie gewohnt, begann die Hauptversammlung mit einem munteren musikalischen Auftakt.

Die Reihe der Aktivitäten, die Protokollführerin Simone Vogt im Tätigkeitsbericht für 2016 aufzählte, nahm kein Ende. Höhepunkte waren das Doppelkonzert mit dem MV Rickenbach und das Kirchenkonzert in der Clemens-und-Urban-Kirche. Der Musikverein war nicht nur musikalisch, sondern auch bei Arbeitseinsätzen unter anderem an der Fasnacht, am Musikfest Dossenbach, beim Maimarkt in Murg, beim Feuerwehr-Jubiläum und mit dem eigenen dreitägigen Gartenfest schwer aktiv. „Musikalisch liegt wieder ein erfolgreiches Jahr hinter uns“, resümierte Vereinsvorsitzender Christian Ebner in seinem Jahresrückblick. Vier altersbedingte Austritte vermeldete er und einen Neuzugang. 15 Zöglinge sind in Ausbildung und die Jugendkooperation mit dem MV Wallbach werde fortgesetzt, erklärte Ebner.

Dirigent Tobias Zwicky bezeichnete den MV als verhandlungsfähig und vielfältig. „Die Lernkurve des Orchesters bereitet mir persönlich Vergnügen“, lobte er. Der Kassenbericht ergab keine Beanstandungen und Bürgermeister-Stellvertreter Harald Ebner führte die Entlastung durch, die einstimmig ausfiel. „Ich komme gerne hierher. Das ist die einzige Hauptversammlung, bei der am Anfang Musik gespielt wird“, meinte Ebner, der auch den Wunsch äußerte, dass die Musiker besprechen könnten, ob sie Zeit fänden, den Empfang im Rathaus am Abend der Bürgermeisterwahl musikalisch zu umrahmen.

Im Musikverein Schwörstadt ist die Ehrung der Mitglieder anlässlich drei oder weniger Fehlproben üblich. Für 2016 konnte mit Klaus Vogt ein Musiker beglückwünscht werden. Die durchschnittliche Anwesenheit bei den Proben betrug 76 Prozent. Vorsitzender Ebner forderte alle dazu auf, sich anzustrengen, wieder über die 80-Prozent-Marke zu kommen.

Nach der Versammlung des Musikvereins schloss sich die Hauptversammlung des Förderkreises an, der derzeit 18 Mitglieder zählt. Der Förderkreis konnte dem Hauptverein 3000 Euro überweisen, und durch zwei Arbeitseinsätze und Spenden die eigene Kasse wieder füllen. Zum Ausblick auf 2017 verteilte der MV-Vorsitzende Christian Ebner einen Kalender, in dem alle Proben und Veranstaltungen des Musikvereins schon eingetragen waren. Besonders wies er auf das Doppelkonzert mit dem Musikverein Öflingen am 1. April, das Gartenfest im Juli und das eigene Jahreskonzert am 16. Dezember hin. „Ich freue mich auf die Aufgaben, die vor uns liegen“, meinte Ebner. „Es wird nicht einfacher, weil wir auch nicht mehr werden. Aber wenn alle so gut weiter machen, werden wir das packen.“

