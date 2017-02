Schwörstadt Konzept für neues Baugebiet: Gemeinde verzichtet auf weitere Angebote

Die Gemeinde Schwörstadt beauftragt eine Gesellschaft mit der Erarbeitung von zwei städtebaulichen Konzepten für das Baugebiet "Am Rhein".

Zwei städtebauliche Konzepte hat die Gemeinde Schwörstadt für das Baugebiet „Am Rhein“ in Schwörstadt von Planer Arno Lindner von der Gesellschaft für Kommunale Baulanderschließung (GKB) in Karlsruhe erarbeiten lassen. Jetzt gilt es herauszufinden, was das alles kostet. Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung soll Klarheit für weitere Entscheidungen schaffen. 4300 Euro kostet eine solche Berechnung für eines der beiden städtebaulichen Konzepte laut einem Angebot der GKB. Sie beinhaltet Angaben unter anderem über die Erschließungskosten und gibt Empfehlungen für Grundstückspreise.

Um Zeit zu sparen, bat Bürgermeisterstellvertreter Harald Ebner den Gemeinderat, keine weiteren Angebote einzuholen. Denn mit Arno Lindner, der früher bei der Erschließungsgesellschaft LBBW arbeitete und auch das Baugebiet Zohlen in Dossenbach betreute, hätte die Gemeinde in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht. „Das Einzige, was er jetzt machen soll, ist die Klärung der Kosten“, verdeutlichte Ebner.

Die Frage von Stephan Frank, welcher der beiden städtebaulichen Konzepte dafür denn herangezogen werden soll, beriet der Gemeinderat im Anschluss an die öffentliche Sitzung hinter verschlossenen Türen. „Wir wissen alle, dass uns das Thema unter den Nägeln brennt“, stimmte Doris Schütz wie auch das restliche Gremium der Vergabe an die GKB ohne weitere Angebotseinholung zu. Angesprochene Detailfragen wie die Möglichkeit, das Baugebiet mit Erdgas zu versorgen oder andere Wärmekonzepte ins Auge zu fassen, sollte der Gemeinderat nach Ansicht von Ebner separat in einer späteren Sitzung beraten.