Schwörstadt Kandidaten der Bürgermeisterwahl stehen Rede und Antwort

Zur anstehenden Bürgermeisterwahl in Schwörstadt wird eine Bewerbervorstellung stattfinden. Der Gemeinderat diskutierte den Ablauf der öffentlichen Veranstaltung und legte die Spielregeln dafür fest.

Zum Ende der Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterwahl waren zwei Bewerbungen eingegangen: Als Kandidaten haben sich die parteilose Juristin Christine Trautwein-Domschat aus Karsau und der parteilose Diplom-Verwaltungswirt Matthias Strittmatter aus Grenzach-Wyhlen gemeldet.

Das Gremium hatte sich vorbehalten, die Kandidaten bei einer Veranstaltung zu präsentieren. Diese Veranstaltung soll nun kommende Woche, am 25. Januar, in der Turn- und Festhalle stattfinden. Der vorgeschlagene Termin fand die Zustimmung des Gremiums. „Jeder Bewerber bekommt 15 Minuten, um sich vorzustellen“, erläuterte Bürgermeister-Stellvertreter Harald Ebner in der Sitzung den vorbereiteten Ablauf. Der zweite Kandidat solle in dieser Zeit mit einem Mitglied des Gemeindewahlausschusses in der Grundschule warten, damit nicht kurzfristig auf die Vorrede des anderen Kandidaten eingegangen werden könne.

Die Reihenfolge der Bewerber richtet sich nach Eingang der Bewerbung, es wird also Christine Trautwein-Domschat beginnen. Die Redezeit soll mit der Stoppuhr überwacht und das Ende durch ein akustisches Signal angekündigt werden, so Ebner. Im Anschluss an die Vorstellung beginnt die öffentliche Fragerunde, zu der die Bewerber auf der Bühne Platz nehmen. Das Gremium diskutierte dafür drei Varianten. Der Vorschlag, eine Frage immer nur an einen Kandidaten zu richten, fand aber genauso wenig Gefallen wie der, dass jede Frage von beiden Kandidaten beantwortet werden muss.

Die Gemeinderäte entschieden sich schlussendlich dafür, dass die Fragen aus dem Publikum immer im Wechsel an die Kandidaten gerichtet werden. Ein Kandidat kann sich aber auch zu einer Frage äußern, die an den anderen gerichtet war, wenn er einen neuen Aspekt einbringt. Das Gremium folgte auch Ebners Vorschlag, die Fragerunde auf 60 Minuten zu beschränken, mit der Option, um 30 Minuten zu verlängern, falls noch viele Fragen offen bleiben sollten. Eine Frage muss innerhalb von einer Minute formuliert und binnen drei Minuten vom Kandidaten beantwortet werden. „Wenn immer beide antworten, ist nach neun Fragen die Stunde um“, sagte Ebner. Auch die Fragerunde beginnt, orientiert am Eingang der Bewerbung, mit Trautwein-Domschat. An jeden Bewerber darf jeweils nur eine Frage gerichtet werden.

Die Vorstellung der Bewerber für die Bürgermeisterwahl findet am Mittwoch, 25. Januar, um 19.30 Uhr in der Turn- und Festhalle in Schwörstadt statt. Saalöffnung ist um 18.45 Uhr.