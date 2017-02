Schwörstadt Harmonika-Orchester ist ein eingespieltes Team

Verein engagiert sich mit vielen Aktivitäten für ein kulturelles Dorfleben. Mitglieder bestätigen Vorstand einstimmig im Amt.

Das Harmonika-Orchester Schwörstadt bleibt auch im neuen Vereinsjahr unter der bewährten Führung des bisherigen Vorstandes. Dies erbrachten die Neuwahlen bei der Hauptversammlung am Samstagabend im Gasthaus Hirschen in Dossenbach. Alle Amtsinhaber wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Andrea Köppl bleibt Vorsitzende, Marianne Endler ihre Stellvertreterin. Lediglich Sandra Kraus wurde turnusgemäß zur neuen Kassenprüferin gewählt.

In ihrem Bericht rief die Vorsitzende Andrea Köppl das „erfolgreich und harmonisch“ verlaufene Vereinsjahr 2016 in Erinnerung, etwa die Teilnahme beim Narrentreffen Ende Januar in Schwörstadt. Dort konnte das Orchester mit dem Verkauf von 400 Portionen Gyros die Vereinskasse etwas aufbessern. Auch die Kinderkleiderbörsen im März und September seien finanziell wieder erfolgreich gewesen, so die Vorsitzende.

In musikalischer Hinsicht hätte das Orchester bei einem Unterhaltungskonzert in Fischingen und beim Gartenfest des Musikverein Schwörstadt großes Interesse gefunden. Besondere Aufmerksamkeit geweckt hätte man beim ersten Auftritt während des herbstlichen Enkendorfmarktes in Wehr, sagte Köppl. Außerdem hätte das Orchester viele Geburtstags- und Hochzeitsständchen bei aktiven und passiven Mitgliedern gegeben. Der krönende Abschluss sei das Jahreskonzert Festhalle Schwörstadt gewesen.

Kassenwartin Beate Hierholzer konnte in ihrem ausführlichen Bericht eine positive Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben vermelden. Revisor Edgar Matthäus bescheinigte der Rechnerin eine tadellose Buchführung. Dirigent Dietmar Preuß, der seit 20 Jahren das Orchester leitet, lobte die gute Probenpräsenz von über 80 Prozent. Es sei toll, mit diesem Orchester zusammen zu arbeiten und er freue sich auf das neue Konzertjahr. Die Ausbilderinnen Marianne Endler und Sandra Kraus berichteten über die erfolgreiche Nachwuchsarbeit.

Bürgermeisterstellvertreter und Wahlleiter Harald Ebner bescheinigte dem Orchester, „viel Aktivität für das kulturelle Dorfleben“ geleistet zu haben. Seine beantragte Entlastung des Vorstandes honorierte die Versammlung mit aller Einstimmigkeit.

