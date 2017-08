Schwörstadt Gute Laune trotz schlechter Ernte beim Hoffest der Familie Meyer

Auch wenn der späte Frost große Schäden in den Obstplantagen hinterlassen hat, ist die Stimmung gut beim Hoffest in Dossenbach.

Die Familie Meyer vom gleichnamigen Obsthof und Gasthaus Hirschen in Dossenbach macht es seit Jahren möglich: Hoffest im Herzen des Dinkelbergs. Beim gemütlichen Fest in der alten Hofscheune erlebten viele Gäste kulinarische Genüsse aus heimischer Produktion und fröhliche Klänge mit den Wildsaumusikanten und dem Harmonikaorchester aus Schwörstadt.

„Das Hoffest ist unser Dankeschön an all jene Menschen, die uns seit Generationen die Treue halten. Mit dem Hoffest wollen wir so auch den Kontakt halten und pflegen“, freut sich Seniorchef Heinz Meyer. Apropos Generationen: Die Meyers haben Nachwuchs bekommen. Isabella ist die jüngste Tochter von Tanja und Thomas Meyer, welche den Obsthof samt Gasthaus und Buureladen vor genau einem Jahr von den Eltern Heinz und Ursula Meyer übernommen haben.

Die Familie Meyer ist bekannt für ihre Gastfreundschaft und für den Obsthof. Fest zum Hoffest-Programm gehört es jedes Jahr aufs neue, Interessierte durch die Obstplantage zu fahren: Kutschenfahrten mit dem Traktor vorneweg heißt das Angebot nicht nur für Kinder. Doch mit dem Obst sieht es in diesem Jahr nicht rosig aus. Heinz Meyer spricht von einer sehr schlechten Ernte: So sind die Äpfel zu 95 Prozent und die Zwetschgen zu 90 Prozent dem späten Frost zum Opfer gefallen. Die Kirschbäume sind auf vier Anlagen verteilt, lediglich in der höchst gelegenen Anlage konnte eine Ernte von 40 Prozent erreicht werden, in den anderen drei Anlagen gab es keinen Ertrag, ebenso wie bei den Birnen. Der Obsthof in Dossenbach hat aus diesem Grunde von zwei Geschäftspartnern vom Bodensee Obst dazugekauft.

Die schlechte Ernte treibt den Obstpreis nach oben. „Wer heimische Ware will, der muss bereit sein, in diesem Jahr mehr Geld auszugeben. Wir versuchen aus der Situation das Beste zu machen. Mit einer guten oder schlechten Ernte, das wird immer so bleiben, wenn man die Werkstatt unter dem freien Himmel hat“, so der Seniorchef.