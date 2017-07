Schwörstadt Gute Blasmusik mit Freunden bei der Brass-Night in Dossenbach

Gute Blasmusik mit Freunden bei der Brass-Night in Dossenbach

Zum dritten Mal veranstaltete der Musikverein eine Brass-Night im Festschopf. Trotz Wetterumschwung kamen viele Besucher.

Beim Sommerfest des Musikvereins Dossenbach am Wochenende im Festschopf standen die Brass-Night am Samstagabend und am Sonntag die Konzerte von Musikvereinen sowie dem Gesangverein Dossenbach im Mittelpunkt. Mit dem Festverlauf und dem Besucherandrang war Vorsitzender Gerd Bolanz mit Hinblick auf den eingetretenen Wetterumschwung insgesamt sehr zufrieden.

Zum Auftakt der dritten Dossenbacher Brass-Night heizte zunächst die Band Blosmaschii aus Löffingen-Unadingen mit Jazz, Rock und Schlager in originellem Bläser-Arrangements den voll besetzten Festschopf an.Die Tiroler Profiband Viera Blech, die jedes Mal mit dabei war, begeisterte dann erneut als Publikumsmagnet die Besucher. Bei ihrem dreistündigen Auftritt boten die Vollblutmusiker mit Stilsicherheit spezielle Brass-Blasmusik und Show-Einlagen auf höchstem Niveau. Die von Bandleader Martin Scharnagl komponierten Polka „Von Freund zu Freund“ wurde mit einem fulminanten Auftritt dem Musikverein Dossenbach und der Band Brass-Buebe aus Wehr gewidmet.

Den nachmitternächtlichen Abschluss-Sound bliesen dann die Brass-Buebe selbst – ebenfalls seit Beginn an dabei. Der Sonntagmorgen begann mit einem Frühschoppenkonzert des Musikvereins Efringen-Kirchen unter der Leitung von Vize-Dirigent Rolf Weber. Am Nachmittag betraten zuerst der Musikverein Adelhausen mit Dirigent Gerold Blüss die Bühne und dann der Musikverein Schwörstadt unter dem Dirigat von Tobias Zwicky.

Für Abwechslung sorgte anschließend der Gesangverein Dossenbach. Am Abend erfolgte dann die Verlosung der Tombola mit dem Hauptgewinn eines Gutscheins im Wert von 300 Euro für den Europa-Park in Rust.