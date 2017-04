Schwörstadt Grenzen im Baugebiet in Dossenbach stehen noch nicht fest

Grenzen im Baugebiet in Dossenbach stehen noch nicht fest

Der Ortschaftsrat Dossenbach vertagt die Entscheidung über einen Bauantrag, bis die Unterlagen komplett sind.

Vor ihrer Sitzung waren die Ortschaftsräte erst mal unterwegs in Dossenbach, schließlich standen drei Bauanträge auf der Tagesordnung, da wollten sie genau wissen, worüber sie zu befinden haben. Für einen Bauantrag schlug Ortsvorsteher Arndt Schönauer die Vertagung vor und erhielt dafür auch Zustimmung. Denn dort stellte sich heraus, dass die Baugrenzen nicht eindeutig definiert sind, da müssen noch Unterlagen nachgereicht werden, dann kommt der Antrag nochmals auf die Tagesordnung.

Volle Zustimmung gab es für die beiden anderen Bauanträge, einmal ging es um den Ausbau eines Hauses mit weiteren Wohnungen und außerdem soll eine neue Garage entstehen. Des Weiteren vergab der Ortschaftsrat einen Auftrag für die Herstellung und Montage eines Geländers auf der neuen Stützmauer am Friedhof. Eine Schopfheimer Schlosserei gab dafür bei der Ausschreibung das preisgünstigste Angebot ab. Zwar könnte sich wegen zu vielen Aufträge in der Verzinkerei die Fertigstellung noch etwas verzögern, aber in einige Wochen wird die Mauer mit dem neuen Geländer komplettiert.

Ortsvorsteher Arndt Schönauer informierte darüber, dass am 18. Juni ein Herwegh-Fest stattfindet, gewidmet ist es dem 200. Geburtstag des revolutionären Dichters. Herwegh war im Jahr 1848 an einem Gefecht bei Dossenbach beteiligt, bei dem Revolutionäre mit einer württembergische Einheit zusammen stießen. Die Feuerwehr wird bei diesem Fest die Bewirtung übernehmen. Schließlich brachte Ortschaftsrat Thomas Schmidt noch einen Hinweis ein. Die als „Chruzle-Weg“ bezeichnete Verbindung von der Festhalle hinunter zur Talstraße wird oftmals von Autos befahren, zumeist von Ortsfremden, die wahrscheinlich durch das Navigationsgerät dorthin geführt werden. Doch für Autos ist der Weg im untere Teil zu schmal. Deshalb sollte oben mit einem Schild eine Sperrung verfügt werden, gleichzeitig aber der Weg für Radfahrer nutzbar bleiben, so der Vorschlag des Ortschaftsrates.