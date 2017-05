Schwörstadt Gospelchor Dossenbach feiert 25. Geburtstag mit Black-and-White-Party und Frühschoppen

Der Gesangverein Dossenbach freut sich mit dem Pop- Gospelchor auf ein Wochenende mit Black-and-White-Party und bayerischem Frühschoppen.

Der Gesangverein Dossenbach 1872 blickt auf eine lange Tradition zurück – einen ersten Meilenstein hat der dazugehörige Pop- und Gospelchor in diesem Jahr erreicht. 1992 von einigen Mitgliedern des Gesangvereins gegründet, feiert er heuer sein 25-jähriges Bestehen. Los geht’s am kommenden Samstag, 6. Mai, 20 Uhr, mit einer Black-and-White-Party in der Halle in Dossenbach. DJs legen Hits aus Mashup, Dance, Charts oder Black und House auf.

Daneben sind die Splendid Dancers aus Zürich mit ihrer Show zu Gast. Jeder Besucher, der passend zum Motto gekleidet ist, zahlt sieben statt neun Euro Eintritt. Einlass ab 16 Jahren, Besucher über 33 Jahren haben freien Eintritt, schreiben die Veranstalter. Als Besonderheit erhält jeder Gast zwischen 20 und 21 Uhr ein Freigetränk nach Wahl. Der Gesangverein Dossenbach sorgt an verschiedene Bars und einer Biertheke sowie mit kleinen Snacks für das leibliche Wohl.

Am Sonntag, 7. Mai, findet ab 11 Uhr der bayerische Frühschoppen statt. Der Eintritt ist frei. Die Liveband Wälderwahn sorgt für beste Unterhaltung. Im Anschluss spielt der Musikverein Dossenbach. Mit bayerischen Köstlichkeiten und Gaudi-Wettkämpfen ist für das leibliche Wohl und Unterhaltung an diesem Sonntag gesorgt.

