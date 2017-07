Schwörstadt Goldene Konfirmation in Dossenbach

Goldene Konfirmation in Dossenbach

Besonderes Wiedersehen: Bei feierlicher Orgelmusik zogen sechs goldene Konfirmanden in die Dossenbacher Kirche ein, in der sie vor 50 Jahren konfirmiert wurden.

Die Jubilare traten noch einmal an den Altar, wurden von Pfarrer Clemens Ickelheimer gesegnet und erhielten eine Urkunde. Auch an die verstorbenen Goldkonfirmanden Fritz Gentner und Martin Sütterlin wurde gedacht und Blumen am Grab niedergelegt.

Von links im Bild: Iris Bruno, Hannelore Falk, Pfarrer Clemens Ickelheimer, Ursula Herzog, Inge Bonfert, Veronika Schapfel und Hans-Jürgen Stobbe.