Schwörstadt Gesangverein strahlt über Dossenbach hinaus

Mit 46 Sängerinnen und Sängern sowie 139 Passivmitgliedern zählt der Gesangverein Dossenbach mit seinem gemischten Chor zu den innovativsten Chören im Alemannischen Chorverband.

Die jährlich mit Bestnoten kommentierten Konzerte, neue Ideen der Präsentation und bei der Projektarbeit sowie ein intaktes Vereinsleben gehören zu den Merkmalen des Chores. Bei der 145. Hauptversammlung wurde die große Strahlkraft des Chores in den Berichten des Vorstandes und des Dirigenten Jürgen Nass deutlich.

Zu den Höhepunkten im zurückliegenden Jahr zählte die Vorsitzende Jeannette Kipf das Schnitzelbanksingen, das unter dem Motto „ Obacht Motto mit Niveau – Finger im Po – Mexico“ mit Begeisterung aufgenommen wurde, die Matinee, die mit stehenden Ovationen begleitet wurde sowie die Aktion „Weihnachtstruck“, bei der der Gesangverein an vier Stationen vor Publikum auftrat. Die Vorsitzende erinnerte daran, dass die Truck-Tour gerade für das positive Image des gemischten Chores unabdingbar sei und den Gesangverein Dossenbach weit über die Grenzen der Heimatgemeinde hinaus bekannt und hörenswert mache. Insofern wolle man an dieser Veranstaltung festhalten.

Die vielen weiteren Konzerte, unter anderem zwei Kirchenkonzerte, skizzierte bei der Versammlung im Dossenbacher Hirschen Schriftführerin Carola Bachthaler. Mit sehr persönlichen Worten ließ sie das Vereinsjahr noch einmal Revue passieren und erinnerte dabei auch an viele Anekdoten. Dirigent Jürgen Nass lobte den Probenbesuch des Chores, der mit 80 Prozent sehr gut gewesen sei und zollte den Mitgliedern seinen Respekt. Der Chor sei nicht nur super aufgestellt, sondern ziehe auch voll mit, eine der Voraussetzungen, die ihn so erfolgreich machen, so Nass.

Bei den Projekten in diesem Jahr nannte er das Festhalten der einstudierten Gospellieder auf CD, die Teilnahme an Veranstaltungen wie zum Beispiel „Lörrach singt“ und ein Projekt-Konzert nach den Sommerferien. Rückblickend erinnerte er daran, dass der Chor in den vergangenen 15 Jahren während seiner Dirigentschaft bisher 178 Lieder einstudiert habe, eine gewaltige und sehr anerkennenswerte Zahl, die auch etwas über die enorme Schaffenskraft des Chores aussagt. Dass im Dossenbacher Chor auch viel gelobt wird, bewiesen die Ehrungen und Anerkennungen, die vielen Chormitgliedern zuteilwurden.

