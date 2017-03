Schwörstadt Gemeinderat legt Gehalt fest: Das verdient die neue Bürgermeisterin von Schwörstadt

Der Gemeinderat von Schwörstadt hat in seiner jüngsten Sitzung über das künftige gehalt von Christine Trautwein-Domschat abgestimmt.

Am 15. März tritt die neue Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat ihr Amt im Rathaus in Schwörstadt an. Ihre Verpflichtung wird laut Gemeinderatsbeschluss Bürgermeisterstellvertreter Harald Ebner übernehmen. Ferner beschloss das Gremium in seiner Sitzung am Montagabend das künftige monatliche Salär von Trautwein-Domschat. Laut Landeskommunalbesoldungsgesetz (LKomBesG) ist ein Bürgermeister „nach sachgerechter Bewertung, insbesondere unter Berücksichtigung der Einwohnerzahl sowie des Umfangs und Schwierigkeitsgrades des Amtes“ in eine Besoldungsgruppe einzuweisen.

In Gemeinden mit 2000 bis 5000 Einwohnern sind dies die Besoldungsgruppen A 15 (7258 Euro brutto inklusive aller Zulagen) oder A 16 (8070 Euro). „Es geht rein um das Amt“, erklärte Ebner. Subjektive Gesichtspunkte wie besonderes Engagement, Leistung oder Ausbildung dürfen in die Entscheidung nicht einfließen. Die Einweisung gilt für die gesamte Wahlperiode und kann nur unter engen Voraussetzungen und ausnahmsweise geändert werden.

Da die konkrete Einwohnerzahl als erster Anhaltspunkt für die Besoldungseinweisung dient und Schwörstadt derzeit rund 2390 Einwohner hat, plädierte das Gremium geschlossen für die Besoldungsgruppe A 15 als Einstiegsgehalt für die neue Bürgermeisterin. Im Fall einer Wiederwahl würde Trautwein-Domschat dann automatisch in die Besoldungsgruppe A 16 aufrücken.