Schwörstadt Gelungenes Fischerfest zum 50-jährigen Bestehen des Fischervereins

Über unerwartet großen Besucherandrang am Jubiläumsfest hat sich der Fischerverein Schwörstadt gefreut.

Mit einem großen Fischerfest wollten die Fischer ihren runden Geburtstag feiern, was ihnen auch trefflich gelungen ist. Der Besucherstrom wollte gegen Mittag nicht abreißen und so mussten sogar weitere Sitzgarnituren aufgestellt werden. Freudig überrascht vom großen Andrang meisterten die Fischer diesen gut organisiert. Zeitweise kam es zu etwas längeren Wartezeiten bei den frisch zubereiteten Fischmahlzeiten, auch bedingt durch einen Stromausfall im Festschopf, wie der Verein in einer Pressemitteilung schreibt.

Unterhalten wurden die Besucher unterdessen von der dreiköpfigen Band „Wälderwahn“, die mit Partyhits für gute Stimmung sorgte. Die kleinen Besucher konnten sich auf der bereit gestellten Hüpfburg austoben oder sich im Bogenschießen üben. Die Sport-Schützen-Gesellschaft Wehr 1925 hatte dafür eigens ihr Equipment mitsamt Betreuern zur Verfügung gestellt.

Gelobt wurde das reichhaltige Speisenangebot, allen voran die frisch gebratenen Forellen sowie die große Auswahl an selbst gebackenen Kuchen. Stanis Eiswagen aus Öflingen rundete das Angebot mit selbst gemachtem Eis ab.

Auch dank des stabilen Wetters zog sich das fröhliche Fest bis in die Abendstunden hinein. Der Fischerverein bedankt sich bei allen Besuchern und Helfern, die zu diesem gelungenen Fest beigetragen haben.