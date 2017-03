Schwörstadt Geldstrafe: Rentner tötet 17 Tiere aus Angst vor der Vogelgrippe

Das Amtsgericht Lörrach hat einen 66-jährigen Rentner aus Schwörstadt zu 400 Euro Geldstrafe verurteilt, nachdem er verbotenerweise 17 seiner Hühner getötet hatte.

„Tiertötung“ lautete der nicht alltägliche Vorwurf, der einem 66-jährigen Mann aus Schwörstadt am Amtsgericht in Lörrach gemacht wurde. Aufgeschreckt von Meldungen über die Vogelgrippe hat er 17 seiner Hühner getötet, was nur Metzger, Jäger oder Tierärzte dürfen. Der Mann muss deswegen 400 Euro Strafe zahlen.

Berichte über die Vogelgrippe und der Hinweis, Vögel aller Art sollten in Ställen untergebracht werden, hatten den Mann Ende vergangenen Jahres verunsichert. Um sie keiner Ansteckungsgefahr auszusetzen, wollte er seine Legehennen im Stall unterbringen, doch der war nicht groß genug für alle. Deshalb entschloss er sich, 17 ältere Tiere zu töten. „Mein Großvater war Metzger, und ich habe ihm oft beim Schlachten von Hühnern und Hasen zugeschaut“, sagte der Angeklagte.

Die 17 Tiere habe er mit einem Luftgewehr ins Jenseits befördert, „kurz und schmerzlos“, wie er sagte. Auf den Mist werfen wollte er sie aber nicht. Stattdessen transportierte er sie in den Wald, wo sie als Futter für wilde Tiere dienen könnten, meinte er. Auch hier habe er ans Gemeinwohl gedacht: Wenn Füchse im Wald ausreichend Nahrung fänden, kämen sie nicht in menschliche Siedlungen. Im Wald zwischen Schwörstadt beobachtete ein Spaziergänger den 66-Jährigen. Diesem kam die Sache seltsam vor, weshalb er sie bei der Polizei anzeigte. Der 66-Jährige sah ein, falsch gehandelt zu haben, zumal, wie Richter Dietrich Bezzel feststellte, die Hühner auch an anderer Stelle hätten untergebracht werden können. Er hatte deswegen einen Strafbefehl erhalten, in dem eine Geldstrafe von 40 Tagessätzen à zehn Euro festgesetzt wurde.

Dagegen hatte er Einspruch eingelegt, nicht, weil er die Bestrafung ungerecht fand, sondern, weil er wegen seiner geringen Rente auf eine mildere Strafe hoffte. Das Gericht sah dafür allerdings wenig Chancen, es klärte den Mann aber über die Möglichkeit der Ratenzahlung auf. Daraufhin zog der 66-jährige Angeklagte seinen Einspruch zurück, wodurch der Strafbefehl rechtskräftig wurde.

Tierschutzgesetz

„Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet oder einem Wirbeltier aus Rohheit erhebliche Schmerzen oder Leiden oder länger anhaltende oder sich wiederholende erhebliche Schmerzen oder Leiden zufügt“, heißt es in Paragraph 17 des Tierschutzgesetzes.