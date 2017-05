Schwörstadt Gartenhütte in Schwörstadt brennt völlig aus

Bei einem Gartenhüttenbrand in der Eisenbahnstraße kam es am Dienstagmorgen zu erheblichem Sachschaden.

Schwörstadt – Zu einem Brand zweier Gartenhütten kam es am gestrigen Dienstagmorgen gegen 4.45 Uhr an einer Bootsanlegestelle in der Eisenbahnstraße. Eine der beiden Hütten brannte vollständig aus. Eine weitere Gartenhütte wurde durch das Feuer ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogen. Die vor Ort eingesetzte Freiwillige Feuerwehr Schwörstadt war mit 27 Mann im Einsatz und konnte den Brand unter Kontrolle bringen und Löschen. Evakuierungsmaßnahmen mussten nicht getroffen werden. Verletzt wurde glücklicherweise ebenfalls niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.