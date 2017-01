Schwörstadt Friedliche Fasnacht in der Schneckenstadt

Friedliche Fasnacht in der Schneckenstadt

Die Narrenzunft Schwörstädter Schnecken blickt zufrieden auf das Narrentreffen der Vereinigung Hochrheinischer Narrenzünfte zurück. Zudem freut sich die Zunft auf die Fasnacht 2017

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Bei der Hauptversammlung der Narrenzunft Schwörstadt am Freitag hat der Vorsitzende Jürgen Zwigart auf das vergangene Jahr zurückgeblickt. Auch wenn die Narren, was das Wetter angeht, eher vom Pech verfolgt waren, sei es „eine tolle und vor allem friedliche Fasnacht in der Schneckenstadt“ gewesen. Obwohl es für die Mitglieder der Narrenzunft vor allem eine arbeitsreiche Fasnacht gewesen sei, freue man sich auf die nächste Saison, sagte Oberschneck Zwigart.

Das Jahr 2016 stand bei der Narrenzunft Schwörstadt ganz im Zeichen des 50. Narrentreffens der Vereinigung Hochrheinischer Narrenzünfte (VHN), bei der sich Ende Januar in Schwörstadt rund 3500 Hästräger zum großen Umzug trafen. Eineinhalb Jahre im Voraus habe das Organisationskommitee bereits mit der Planung des Großereignisses begonnen. Das Narrentreffen startete am Samstag, 30. Januar, mit einem Guggen-Sternenmarsch durch Schwörstadt zur Festhalle. „Schade war es, dass es pünktlich um 18 Uhr mit dem Beginn des Marsches anfing zu regnen und zu stürmen“, sagte Zwigart. Dennoch hätten etliche Zuschauer das Konzert verfolgt, Halle und Partyzelt hätten sich gut gefüllt. Trotz anfänglicher Bedenken sei es eine gute Idee vom Zunftstab gewesen, das Zelt zu mieten, sagte der Oberschneck rückblickend.

Er erinnerte außerdem daran, das Pfarrer Matthias Kirner beim Narrengottesdienst am nächsten Morgen die neue Flagge der VHN einweihte, die allerdings erst auf einer Seite bestickt worden war. Nach dem Zunftmeisterempfang folgte dann der große Umzug durch den Ort, der „ohne größere Zwischenfälle“ verlaufen sei. Pünktlich zum Beginn um 13.33 Uhr habe sogar der Dauerregen aufgehört, erinnerte sich Zwigart. Der mehr als zweistündige Umzug habe einen „tollen und bunten Anblick geboten, wie er sich, ohne Löcher und Staus durch Schwörstadt zog“. Viele der teilnehmenden Zünfte kamen aus dem Raum Rottweil, der Region Villingen-Schwenningen und dem Raum Stuttgart. Mit dem Treffen habe die Narrenzunft „wieder einmal ein Highlight in der Geschichte der VHN gesetzt, sagte Zwigert und verbeugte sich vor allen Mitgliedern für deren „tolle Leistung“.

Ein weiteres Ereignis, auf das der Oberschneck zurückblickte, war der Zunftabend am 11. Februar. Es sei ein toller Abend gewesen, voll von Tänzen, Sketchen, Sprachvorträgen und Showeinlagen. Obwohl es schwierig sei, das Niveau jedes Jahr aufs Neue zu halten, schaffen es die Narrenzunft doch immer wieder, sagte Jürgen Zwigart. Vorausblickend wünschte Zwigert, „dass wir auch die Fasnacht 2017 mit viel Freude und Spaß und Freude über die Bühne bringen werden“.

Die Narrenzunft