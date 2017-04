Schwörstadt Förderverein und Bürgermeisterin suchen Lösungen für Zaunproblem im Rheinschwimmbad

Das Dauerthema Zaun beschäftigt weiterhin den Förderverein Rheinschwimmbad Schwörstadt. Bei der Hauptversammlung wurde kontrovers darüber diskutiert.

Der Förderverein Rheinschwimmbad Schwörstadt will sich auch künftig für den Erhalt der Freizeitanlage einsetzen und die Attraktivität des Freibades weiter steigern. Dass dies den Mitgliedern des Fördervereins nicht leicht fällt und dass auch unterschiedliche Interessenslagen das umstrittene Rheinschwimmbad umgarnen, bewies die Mitgliederversammlung am Freitag. Nach wie vor missfällt vor allem der Zaun, den das Freibad seit zwei Jahren vom Rheinufer trennt und das Rheinschwimmen für viele Badehungrige erschwert.

Der Vorsitzende des Fördervereins, Gerhard Wenk, ging daher gleich zu Beginn der von großem Publikumsinteresse begleiteten Versammlung hart mit dem ehemaligen Bürgermeister Artur Bugger ins Gericht. Dieser habe in Bezug auf das Rheinschwimmbad vieles blockiert, außerdem habe Bugger keinerlei Verbesserungsvorschläge oder gar Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt. „Alles war durch das Rathaus blockiert“, so der Vorsitzende des Fördervereins. Voll des Lobes zeigte er sich indes über die neue Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat. Sie habe sich sehr schnell in die rechtlich sehr komplexe Problematik eingearbeitet und man könne sehen, wie auch sie für das Rheinschwimmbad kämpft.

In Bezug auf das Bad selbst sagte Gerhard Wenk, dass während der zurückliegenden Badesaison allein aufgrund des Zauns viele Badegäste wegblieben. Dennoch sei der Pächter des Bades einigermaßen zufrieden gewesen mit dem Publikumszuspruch. Die über 40 anwesenden Mitglieder und Gäste, darunter auch Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat rief er auf, nunmehr Ideen zu entwickeln, welche rechtliche Vorgaben und die Attraktivität für alle Badegäste miteinander vereinen können. Wie dies geschehen könnte, skizzierte bei der Versammlung die Bürgermeisterin. Sie legte noch einmal sehr genau dar, wie es sich haftungsrechtlich verhält, wenn das Bad nach wie vor freien Zugang zum Rhein ermöglichen würde. Sehr deutlich skizzierte sie das sogenannte „Jedermanns-Recht“, das außerhalb des Bades jedem auf eigene Gefahr das Baden im Rhein erlaubt. Dieses ende jedoch dort, wo Freibäder bewirtschaftet seien, umzäunt seien und wo Eintritt verlangt werde. In einem solchen Fall müsste der Badbetreiber die Haftung für etwaige Unfälle auch für den Rhein selbst übernehmen, wenn Menschen darin baden und vom Freibadgelände aus den Rhein erreichen können. All dies habe schließlich dafür gesorgt, dass nunmehr der Zaun, der das Bad zum Rhein hin abschottet, zum „Sündenfall“ geworden sei. Als etwaige Lösung regte sie wie auch ein eigens beauftragtes Büro an, anstatt eines Zaunes künftig eine attraktive Barriere zu bauen, die das Schwimmbad zum Rhein hin abschottet. Daneben könnten auch in Absprache mit den Fischereiverbänden Flachwasserzonen zum Rhein hin gebaut werden, um einerseits den Belangen der Fischerei Rechnung zu tragen, andererseits aber auch die Uferzone des Rheins zu verschönern.

Dass es vielen im Förderverein hauptsächlich um das Baden im Rhein geht, offenbarte die sich anschließende, sehr kontrovers geführte Debatte. Einige schlugen vor, noch in dieser Saison Drehtüren im Freibadbereich in unmittelbarer Nähe zum Rhein zu installieren, um den Rheinschwimmern den Zugang zum Rhein zu gewährleisten. Ein Arbeitskreis soll nun in den kommenden Wochen entsprechende Möglichkeiten, so auch in Absprache mit dem Schwimmbadpächter auf deren Machbarkeit hin prüfen. Die gesamten Wünsche der Rheinschwimmer könnten indes schon bald ad absurdum geführt werden, wenn das Regierungspräsidium seine Ankündigungen wahr macht und alle Einstiegs- und Ausstiegshilfen zum Rhein hin, so auch installierte Treppen und die gesamte Zugangsinfrastruktur entfernen lässt. Dann dürfte in Höhe des Rheinschwimmbades das Baden im Rhein schlichtweg unmöglich werden.

