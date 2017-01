Schwörstadt Flüchtlingskinder werden weiterhin kostenlos betreut

Der Gemeinderat Schwörstadt fasst einen sozialen Beschluss für ein wichtiges integratives Angebot: Kinder aus der Gemeinschaftsunterkunft können gratis die Kernzeit besuchen.

Eine Kostenübernahme für die Kernzeitbetreuung bei Flüchtlingskindern durch das Job-Center oder das Landratsamt ist nicht vorgesehen. Da der Bedarf aber besteht, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag einen sozialen Beschluss gefasst. Bürgermeister-Stellvertreter Harald Ebner führte in der Sitzung des Gremiums aus, dass es sich seit Beginn des Schuljahres ergeben hätte, dass auch Kinder aus der Gemeinschaftsunterkunft oder der Anschlussunterbringung die Kernzeitbetreuung in Anspruch nehmen. Von den 22 aufgenommenen Kindern seien acht Flüchtlingskinder, die bislang kostenlos betreut wurden.

Regulär beträgt der Elternanteil 50 Euro für das erste Kind und 45 Euro für jedes weitere. Gleichzeitig sei die Kernzeitbetreuung aber ein wichtiges integratives Angebot, bei dem die Flüchtlingskinder außerhalb des Schulunterrichts mit Kindern aus dem Ort zusammen kämen und Kontakte knüpften, führte Ebner aus. Die Einführung eines Befreiungsstatuts für Flüchtlingskinder wurde seitens aller Parteien begrüßt. Die Gemeinderäte folgten dabei auch dem Vorschlag, eine zeitliche Begrenzung der Gebührenfreiheit auf eineinhalb Jahre festzulegen. „Wir haben 22 Kinder und gehen davon aus, dass es mehr werden“, sprach Ebner einen weiteren Punkt an. „Die Betreuerinnen sagen mir, dass das Limit erreicht ist.“

Das Gremium diskutierte darüber, ob eine weitere Kraft eingestellt oder die Anzahl der Kinder beschränkt werden solle. Der Kosten für eine Betreuerin mit 20,28 Stunden im Monat belaufen sich auf etwa 5300 Euro im Jahr. Da nicht jeden Tag die gleichen Kinder und meist auch nicht alle kämen, entschieden sich die Gemeinderäte, Anmeldungen nicht zu beschränken, sondern die Situation zu beobachten. Falls eine durchschnittliche Anzahl von täglich 23 Kindern regelmäßig überschritten wird, soll die Lage erneut besprochen werden.