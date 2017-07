Schwörstadt Fischerverein Schwörstadt hat Augenmerk auf den Gewässerschutz

50 Jahre Fischerverein (3): Die Mitglieder kümmern sich ehrenamtlich um die Pflege der Fauna und die jährliche Rheinputzaktion.

Seit 50 Jahren gibt es den Fischerverein Schwörstadt, im Juli wollen die Mitglieder dieses Jubiläum gebührend feiern. In einer dreiteiligen Serie schauen wir auf die Anfänge des Fischens und des Vereins. Im letzten Teil der Serie gibt’s einen Überblick über die aktuellen Aktivitäten.

Mit dem Neubau des Fischerheims erfuhr das Vereinsleben eine weitere Belebung. Bei der Fischaufzucht und dem weiteren Ausbau war besonders Vorsitzender Franz Himmelbach eine unermüdlich treibende Kraft. Doch schon davor gab’s viele Anlässe, zu denen die Fischer zusammen kamen: das An- und Abfischen oder das Pokal- und Königsfischen. Tradition hat auch das seit 1970 fast jährlich stattfindende Fischerfest, bei dem oft bis zu 400 Besucher auch aus Nachbarorten zu verzeichnen sind.

Am 19. September 1992 kann der Verein in der Festhalle sein 25-jähriges Bestehen feiern. Im gleichen Jahr entschloss sich der Angelsportverein in „Fischerverein Schwörstadt“ (FVS) umzubenennen. Viele Fischer betrachten das Angeln nicht so sehr aus sportlicher Sicht, sondern vielmehr als Hobby mit gleichzeitigen Aktivitäten zum Erhalt gesunder Fischbestände und natürlicher Gewässer im Sinne des Naturschutzes. Dazu gehört die Pflege der Fauna in den Gewässern durch den Besatz von Fischen und die jährliche Rheinputzaktion. Der FVS betreut dabei den Rhein von der Wehramündung bei Brennet bis zum Kraftwerk Ryburg-Schwörstadt.

Zudem hält der Verein regelmäßig Fachvorträge über Angelmethoden ab und im Winterhalbjahr Workshops zu allgemeinen Fischereithemen. Im Rahmen der internen Jugendarbeit und beim Kinderferienprogramm der Gemeinde Schwörstadt bietet der Verein im Sommer jungen Interessenten in der vereinseigenen Anlage Einsicht in das Fischereiwesen. War in früheren Zeiten überwiegend der Salm im Rhein beheimatet, so sind es heute die Aale und mit Abstand Barben, Barsche, Döbel und Rotaugen sowie Hechte, Karpfen und Welse.

Im Zusammenhang mit gesetzlichen Maßnahmen zum Gewässerschutz kann die Wasserqualität für den Fischbestand im Rhein heute als gut bis sehr gut bezeichnet werden. Bei einer Zählung konnte der FSV zwar insgesamt 35 verschiedene Fischarten registrieren, doch war auch ein gewisser Artenschwund festzustellen. Nach 32 Jahren als Vereinsoberhaupt gibt Franz Himmelsbach 2005 sein Amt an Marcel Reiter ab. Auf Grund seiner großen Verdienste und seiner jahrzehntelangen Vereinsführung wird Himmelsbach zum Ehrenvorsitzenden ernannt. 2011 übernimmt dann Bernd Fischer die Vereinsführung und waltet auch im Jubiläumsjahr noch seines Amtes. In den 50 Jahren hatten die Fischer damit nur vier Vereinsoberhäupter.

Der Fischerverein

Bereits seit Monaten plant der jetzige FVS-Vorstand, mit den heute 60 aktiven Mitgliedern, das festliche Jubiläumswochenende am kommenden 22. und 23. Juli im Festschopf beim Sportplatz. Die Vereinsleitung im Jubiläumsjahr: Vorsitzender Bernd Fischer, Stellvertreter Ralf Stobbe, Schriftführerin Tanja Meyer, Kassierer Bernd Lambrecht; 2. Kassier und Jugendwart Rainer Mertel, Weiherwart Norbert Schmidt, Stegwart Eberhard Mulflur.