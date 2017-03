Schwörstadt Es wird wieder kalt: Tief Christoph vertreibt den warmen Sonnenschein

Wenn möglich, sollte man am Freitag nochmals das traumhafte Frühlingswetter genießen, denn zum Samstag schiebt sich mit Macht Tief „Christoph“ ins Land.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Mit 21 Grad Celsius gab es am Donnerstag in Schwörstadt nach dem 23. Februar (20,9 Grad) den zweiten warmen Tag (ab 20 Grad) in diesem Jahr, berichtet Wetterexperte Helmut Kohler.

Vergangenes Jahr hat es übrigens bis zum 31. März gedauert, bis wir den ersten warmen Tag des Jahres genießen konnten.

„Wenn möglich, sollte man am Freitag nochmals das traumhafte Frühlingswetter genießen, denn zum Samstag schiebt sich mit Macht Tief „Christoph“ ins Land“, sagt der Hobbymeteorologe voraus.

Neben Regen steigen dann die Temperaturen nur noch auf einstellige Werte an.