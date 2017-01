Schwörstadt Endspurt in Schwörstadt: Frist endet für Bürgermeisterkandidaten

Am Montag endet die Frist für die Bürgermeisterwahl in Schwörstadt. Bislang kandidieren Christine Trautwein-Domschat und Matthias Strittmatter.

Die Spannung mit Blick auf die Bürgermeisterwahl am Sonntag, 5. Februar, steigt. Bewerbungsschluss für Kandidaten ist in Kürze, am Montag, 9. Januar. Bisher liegen die Bewerbungsunterlagen der parteilosen Juristin Christine Trautwein-Domschat aus Karsau und des parteilosen Diplom-Verwaltungswirts Matthias Strittmatter aus Grenzach-Wyhlen im Rathaus vor. Der Gemeindewahlausschuss wird am Dienstag, 10. Januar, im Rathaus zusammenkommen, um sich offiziell mit den Bewerbungen zu beschäftigen und zu prüfen, ob beide Kandidaten die formalen Voraussetzungen erfüllen, als Bewerber für den Bürgermeister anzutreten.

Der Gemeinderat hat bereits im Vorfeld signalisiert, dass er grundsätzlich Interesse an einer offiziellen Bewerbervorstellung hat. Bürgermeister-Stellvertreter Harald Ebner nennt dazu als möglichen Termin Mittwoch, 25. Januar. Die zugelassenen Kandidaten sollen, damit die Chancengleichheit gewahrt bleibt, jeweils ohne Kenntnis des anderen sich innerhalb einer 15-minütigen Redezeit vorstellen. Danach ist eine Frage- und Antwortrunde mit den Bürgern angedacht.

Harald Ebner, der bei einem Dienstantritt des neuen Bürgermeisters im März dann schon fünf Monate ehrenamtlich als Bürgermeister-Stellvertreter agiert, meint, dass er mit den Aufgaben, die er in der Übergangszeit bewältigt, mit dem Verlauf „sehr zufrieden“ ist und alles zum „Wohl der Gemeinde“ erfolge. Derzeit arbeitet er intensiv daran mit, dass die Gemeinde zu einem neuen Baugebiet kommt.