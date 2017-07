Schwörstadt Einlaufen wie die Profis: Dritter Jugendcup des SV Schwörstadt wird ein Erfolg

60 Mannschaften treten beim Ford-Östringer-Jugendcup des SV Schwörstadt gegeneinander an. Der Verein feiert außerdem sein 90-jähriges Bestehen.

Diese Zahlen können sich sehen lassen: Mit 60 Jugendmannschaften, acht Alte-Herren-Mannschaften und 15 Teams, die sich am Samstagabend einem Elf-Meter-Gauditurnier mit großem Elan hingaben, war der Ford-Östringer-Jugendcup des SV Schwörstadt am Wochenende ein Fußballfest, das neben der Fußballjugend sowie deren Eltern und Verwandte auch Fußballfans aus der gesamten Hochrhein-Region begeisterte.

Der Jugendcup wurde in diesem Jahr zum dritten Mal veranstaltet und die Begeisterung bei den jungen Kickern war deutlich spürbar. So lieferten sie sich über drei Tage hinweg spannende Spiele, packende Zweikämpfe und boten durchaus technisch versierten Jugendfußball, der auch die vielen Zuschauer in der eigens aufgebauten Fußballarena in den Bann zog.

Seinen Auftakt nahm das Fußballfest bereits am Donnerstagabend mit einem Turnier für D-Junioren, bevor am Freitag die Alten Herren bei ihren Begegnungen ihre langjährige fußballerische Erfahrung gekonnt in Szene setzen konnten. Im Mittelpunkt des Samstages standen derweil die Begegnungen der jüngsten Kicker von der F 2-Jugend, der E 1 und der E 2-Jugend, die von vielen sportlichen Höhepunkten geprägt waren, während der Abend ganz der Fußballgaudi beim Elf-Meter-Gauditurnier gehörte.

Für ganz besondere Gänsehautmomente sorgten bei jedem Einlaufen der Mannschaften Champions-League-Musik und Nebeleffekte. Gleich zwei Tombolas mit wertvollen Preisen sorgten außerdem für Spannung und Unterhaltung. Auf den großen Aufwand und die Perfektion in der Szenerie für das Jugend-Fußballfest machten am Rande des Cups auch der Vorsitzende des SV Schwörstadt, Roger Kefer, und sein Stellvertreter Dennis Affeldt aufmerksam. Die beiden dankten vor allem den vielen Sponsoren, ohne die die Ausrichtung des Jugendcups nicht möglich gewesen wäre.

Teilerlös geht an die Kindergärten

In einer kleinen Feierstunde ließen die Mitglieder des SV Schwörstadt indes am Sonntagmorgen die zurückliegenden 90 Jahre Vereinsgeschichte Revue passieren. Dazu hatte die Vereinsführung zahlreiche Ehrenmitglieder eingeladen. Kefer ging in einem Vortrag auf die Gründung des Sportvereins im Jahr 1927 und die Wiedergründung nach dem Zweiten Weltkrieg 1949 ein. Ein Frühschoppenkonzert mit der Wannen-Combo begleitete den kleinen, vereinsinternen Jubiläumsakt.

Bereits bei den ersten beiden Cups spendete der Verein einen Teil des Erlöses für karitative Zwecke. In diesem Jahr wurden die Kindergärten im Hauptort und in Dossenbach bedacht.