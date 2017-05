Schwörstadt Ein kreativer Haufen: Pop- und Gospelchor Dossenbach wird 25 Jahre

Bestens aufgestellt präsentiert sich der Pop- und Gospelchor Dossenbach in seinem Jubiläumsjahr.

Es passt zu diesem innovativen Chor, dass er seinen 25. Geburtstag an diesem Wochenende fröhlich, ausgelassen und unkonventionell feiert: nicht mit einem eigenen Konzert, sondern mit Party und Frühschoppen.

Hervorgegangen ist der Pop- und Gospelchor aus dem traditionsreichen Gesangverein Dossenbach, der bereits seit 1872 existiert. „Dadurch, dass sich der Gesangverein immer um Jugendarbeit bemüht hat, war es eigentlich immer schon ein junger Verein“, erklärt Dirigent Jürgen Nass, der seit 15 Jahren den Pop- und Gospelchor leitet. 1992 haben einige Mitglieder des Gesangvereins beschlossen, aus den eigenen Reihen einen Gospelchor zu gründen, um sich modernem Repertoire zuzuwenden. Mit 20 Sängern hat es angefangen, heute sind es 45. „Das hat sich kontinuierlich gesteigert“, so Nass. Unter dem damaligen Dirigenten Albert Brings habe es vor 25 Jahren ganz klassisch mit traditionellen Gospels und Spirituals begonnen. „Brings hat das richtig gelebt und die Gospels sehr präzise einstudiert“, sagt Nass, der schon mit 15 Jahren zum Chor kam.

Das Singen im Chor hat in seiner Familie gute Tradition. Als Nass, der auch lange Zeit Vorsitzender war, vor 15 Jahre den Dirigentenposten übernahm, „haben wir uns auch mehr der Pop-Richtung geöffnet“. Ein reichhaltiges Repertoire an Stücken hat der Chor im Lauf der Zeit einstudiert: von bekannten Gospels und Spirituals wie „Go down Moses“ oder „Amazing Graze“ über weihnachtliche Lieder bis zu Songs aus dem Pop-Bereich: „ABBA, Beatles, das haben wir alles schon gemacht“, erzählt der Dirigent. Auch Hits von Bon Jovi, Queen oder den Les Humphries Singers hat der Chor auf der Programmliste, ebenso wie populäre Schlager der Neuen Deutschen Welle.

Inzwischen ist der Pop- und Gospelchor zum Hauptchor des Gesangsvereins geworden. „Es ist jetzt der Kernchor“, so Jürgen Nass. Von den 45 aktiven Chormitgliedern sind fast die Hälfte Männer, so dass sich die Formation von den Stimmen her schön ausgewogen präsentiert. Während andere Chöre händeringend jüngere Leute und vor allem Männerstimmen suchen, kann sich der Dossenbacher Pop- und Gospelchor über eine altersmäßig gut gemischte Besetzung freuen: der jüngste ist 21, der älteste 65. Etwa 50 Prozent der Sängerinnen und Sänger kommen aus Dossenbach, die anderen aus der Umgebung Schopfheim, Rheinfelden, Wehr. „Wir versuchen immer wieder neue Wege zu gehen, etwas Anderes zu machen und neue Konzertformate zu finden“, erklärt Jürgen Nass.

Alle vier Jahre wird ein Projektkonzert gemacht. „Dann erweitert sich der Chor auf knapp 100 Leute“, so Nass. In diesem Herbst startet der Chor sein nächstes Projektkonzert, das Titel der 80er und 90er Jahre umfassen soll. Mit den Projektkonzerten hat der Pop- und Gospelchor gute Erfahrungen gemacht. Denn viele der Gastsänger aus umliegenden Orten, die mal „reingeschnuppert haben“, sind beim Chor geblieben, weil ihnen der schwungvolle Gesang und das harmonische Klima im Chor gefallen.

Zu den außergewöhnlichen Aktionen des Chors gehörte die „Wald-Weihnacht“. Bei diesen Freilichtkonzerten ist der Chor mitten im Dossenbacher Wald aufgetreten, „auch mal in einem Riesenhaufen Schnee“. Diese Konzerte in stimmungsvoller Wald-Atmosphäre zogen so enorm viel Publikum an, dass es „ein bisschen unübersichtlich und heikel geworden“ sei. So hat sich Chorleiter Nass eine andere ungewöhnliche Konzertform ausgedacht: den mobilen Christmas-Truck, der 2014 Premiere feierte. Riesigen Zulauf haben diese Truck-Konzerte, die der Pop- und Gospelchor alle zwei Jahre veranstaltet, zuletzt im Dezember 2016. Im lichtergeschmückten Lastwagen fährt der Chor zu vier Orten und gibt vier Konzerte im Truck, der zur fahrenden Bühne umfunktioniert wird. Damit begeisterte der Chor 2000 Zuhörer – eine enorme Reichweite. „Wir haben uns gedacht, warum sollen die Leute immer zu uns kommen, wir können ja auch mal zu ihnen kommen und vor ihrer Haustür Konzerte geben“, so Nass über diese Tour im Truck, die nach Rheinfelden, Schwörstadt, Schopfheim und Dossenbach führte.

„Wir sind ein kreativer Haufen“, beschreibt Nass mit augenzwinkerndem Humor seinen Chor. „Es muss allen Spaß machen und dem Publikum gefallen“, ist das Credo von Jürgen Nass. „Vor allem die bekannten Gospels kommen immer sehr gut an.“ „Ganz wichtig“ bei der Chorarbeit sind ihm neben dem rhythmischen Schwung die gute Aussprache und deutliche Textverständlichkeit beim Singen. „Der Chor soll Freude am Singen haben. Und der Funke muss überspringen.“ In der Anfangszeit hat der Chor in den Nebenzimmern der ortsansässigen Gasthäuser geprobt, seit 1996 hat er sein festes Probenlokal im Bürgersaal in Dossenbach. Und füllt mit seinen regelmäßigen Konzerten mühelos die Halle oder die Kirche in Dossenbach.

Das Jubiläumsprogramm

Am Jubiläums-Festwochenende am heutigen und morgigen 6. und 7. Mai in der Halle wird der Pop- und Gospelchor zwar nicht singen, dafür kräftig mit seinen Besuchern feiern: am Samstag ab 20 Uhr bei einer „Black and White“-Party mit DJ und Show, bei der Besucher in schwarzer oder weißer Kleidung vergünstigten Eintritt zahlen. Und am Sonntag ab 11 Uhr mit einem zünftigen bayerischen Frühschoppen mit der Band Wälderwahn und dem Musikverein Dossenbach: ein bisschen Oktoberfeststimmung im Mai.