Schwörstadt Dossenbacher Narren unternehmen beim Schnitzelbanksingen eine lustige Zeitreise

Beim Schnitzelbanksingen in Dossenbach fließen die Lachtränen. Die Narren nehmen das Ortsgeschehen mächtig aufs Korn.

Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erleben. Wenn einer eine Zeitreise mit den närrischen Akteuren des Gesangvereins Dossenbach unternimmt, dann erlebt er sein blaues Wunder. Inklusive Lachbauchschmerzen, die sich gewaschen haben. So geschehen beim Zwerchfell quälenden Schnitzelbanksingen 2017 am Samstag im voll besetzten Bürgersaal.

„Mir fahre mit de Zidmaschine in verruggdi Zidde ine“: Das Motto versprach vieles, aber längst nicht das, was die Zuschauer wirklich erwartete. Soviel spitzzüngiger Narrenhumor und Einfallsreichtum wie in einem vierstündigen Programm auf die Narrenbühne kam, muss erst einmal kreiert werden. Aber dafür sind die Schnitzelbanksänger seit jeher Garant.

Das fängt schon bei der Begrüßung an. Einfach kann jeder. Der Gesangverein jedoch wartete mit einem Kaiserpaar auf. „Siiisssiii“ (Carola Bachtaler) und „Franzlll“ (Silke Ernst) hofierten nach erfolgreicher Landung in Dossenbach – z’Schwörstadt wäre mir z’letscht no in eme Zaun hänge bliebe“ – den närrischen Gästen: Gleich vorne: Die neue Bürgermeisterin Christine (Trautwein-Domschat) mit dem langen Namen. „Egal, z’Dossebach sind mir jo alli per du.“

Nicht minder kitzelten Carola Bachtaler und Gerd Bolanz in der Folge das Zwerchfell als zeitreisendes Moderatoren-Duo. So paradiesisch, so idyllisch, als Dossebach no eigeständig war. „Ich glaub, mir sind bi Adam und Eva g’landet.“ Die Lacher waren Jürgen Nass als Adam – „isch de Öpfel g’sprüzt?“ – und Elke Schmidt als Eva ebenso sicher wie d‘zwei Nochbere vo Dossebach, die als Zidmaschine-Reparateure ulkten: Die vom G’meirot kennsch jo nümmi, die händ alli uff’ghört.“

80 Jahre voraus: Dossenbach ist die Metropole des Dinkelbergs mit Kaufhäusern, Kino und Sushi am laufenden Band. Und womit hat alles angefangen: „Mit em Arnd’t (Schönauer) sim Baugebiet uff d‘ Zohle.“ Auf Zeitreise gingen auch Schnitzelbanksänger Joachim Kuttler und Jürgen Nass: "Gopferdeckel, gopferdeckel, sind mir doch verruckti Seckl.“ Sie wussten von einigen Fettnäpfchen zu berichten und gaben sich sängerisch althergebracht mit „Tätärätätä“ bis hin zur rockigen Deep-Purple-Variante „Smoke in se Diepgäräsch“. Und sie holten sich für ihre närrische Einlage eine herzige Verstärkung: Nachwuchstalent Anni Schmidt begeisterte etwa als moderner Teenie: „Ich bin ne Maschine, ich bin ein Roboterkind, habe kein Herz“, frei nach dem aktuellen Chart-Hit von Tim Bendzko.

Gleich ein ganzes Musikzeitalter brachten die Dossebacher Bachradde auf die Bühne. Sie boten ein musikalisches Feuerwerk von Elvis Jailhouse-Rock über Abbas „Super Trouper“ bis hin zu Heinos blaublühendem Enzian. Gar nicht so weit, nur bis ins Jahr 2033, flog der Zukunftsreisende Jürgen Nass: „D’Bürgersaal stoht immer no, isch g‘rammelt voll mit nette Lüt.“ Bürgermeisterin Christine ist gerade in Pension: Zwei Amtsperiode hät sie g’macht.“ Dossenbach und Schwörstadt sind nicht mehr verfeindet: „Dossebach hät Schwörstadt i’gmeindet und d’Artur isch vor zwei Woche seelig g’sproche worde.“ Als wenn das nicht schon genug der Zwerchfell-Attacken gewesen wäre, setzten nach der Witzparade mit Joachim Kuttler und Jürgen Nass die jungen Akteure Patrick (Nass) und Deli (Bührer) noch einen drauf: Das war einfach zum Brüllen komisch, wie die beiden sich als gitarren-spielendes Duo an Michael Holms „El Lute“ aufrieben: „Er hat nie die Sonne gesehen… Der Arme, vielleicht war er ja blind. Oder er hat unter Tage gearbeitet, oder, oder..“.

Gekrönt wurde das Ganze von tänzerischen Rollschuh-Einlagen des Gesangvereins mit zwei Starlight-Express-Darbietungen und einem Besuch der Karsauer Moschtbiirekönigin Chiara mit Gefolge. Und das Fazit der Geschicht: Wer in Dossenbach eine Zeitreise unternimmt, der lacht sich schier kaputt.

Die Akteure

Sissi und Franzl: Carola Bachtaler, Silke Ernst; Zwei Nochbere: Joachim Kuttler, Jürgen Nass; Adam und Eva: Jürgen Nass, Elke Schmidt; Starlight Express: Gesangverein Dossenbach; Schnitzelbanksingen: Joachim Kuttler, Jürgen Nass, Anni Schmidt, Hanspeter Wegner, Peter Jess; Musikalische Zeitreise: Dossebacher Bachradde; e Zukunftsreisender: Jürgen Nass; Patrick und Deli: Patrick Nass, Delian Bührer; Witzparade: Joachim Kuttler, Jürgen Nass; Technik: Fabian Nass; Kulissen-Maler: Helmut Hälker; Zeitmaschinen-Bauer: Joachim Kuttler; Regie: Jürgen Nass.