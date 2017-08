Dossenbach Dorf-Rallye durch Dossenbach sorgt für gute Laune

Der Musikverein veranstaltete eine lustige Aktion in und um Dossenbach. 16 Kinder hatten Spaß mit abwechslungsreichen Aufgaben wie Wasserbomben-Weitwurf oder Wassertransport aus dem Dorfbrunnen mit löchrigen Bechern.

Der Musikverein Dossenbach hat im Rahmen des Ferienprogramms eine Dorfrallye für Kinder veranstaltet. 16 Kinder zwischen fünf und vierzehn Jahren waren der Einladung gefolgt, schreibt der Verein in einer Mitteilung.

Die Kinder hatten viel Spaß – das Wetter hat fast perfekt mitgespielt, und auch die Aufgaben waren nicht so schwer. Neben Wasserbomben-Weitwurf, Wassertransport aus dem Dorfbrunnen mit löchrigen Bechern in einen Eimer, einem kleinen Bilderrätsel, einer Schätzaufgabe mit Holzscheiten, sowie einem Dreibein-Slalom-Lauf standen auch Wissensfragen rund um das Dorf und den Musikverein auf der Liste. Wissen Sie, wie die neue Dirigentin vom Musikverein Dossenbach heißt? (Gloria Giorgio). Oder, in welcher Hausnummer wohnt der ehemalige Feuerwehrkommandant? Oder gar, was im Haus in der Talstraße 3 verkauft wird?

Hauptaufgabe war es, einen Sketch oder Kurzgeschichte mit den Worten: Sommerferienprogramm, Musikverein, Mohrenkopf und Sauerkraut zu erfinden – nicht einfach, aber die Ergebnisse der Kinder waren herrlich amüsant, schreibt der Musikverein weiter.

Nach absolvierter Rallye wurden die Sketche und Kurzgeschichten aufgeführt, und sind natürlich auch in die Punktewertung mit eingegangen. Alle Kinder erhielten eine Siegerurkunde und zum Abschluss wurde in gemütlicher Runde gegrillt. Die Zeit, bis die Kinder wieder von ihren Eltern abgeholt wurden, wurde dann noch mit Fangen oder auf dem Spielplatz überbrückt. Alles in allem ein schöner und kurzweiliger Nachmittag für die Kinder.