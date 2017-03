Schwörstadt Daniel Ebi leitet Gesamtfeuerwehr Schwörstadt

Die Kameraden der Feuerwehr Schwörstadt wählen Daniel Ebi zum Nachfolger von Gerd Bühler, der nach 13 Jahren sein Amt abgab.

Die Nachwuchsarbeit nahm breiten Raum ein bei der Hauptversammlung der Feuerwehr am Freitagabend. Vor zwei Jahren löste sich die damalige Jugendfeuerwehr auf, weil alle ausgebildeten Jugendlichen in die Einsatzabteilung übernommen wurden. Um einen Neustart in der Nachwuchsausbildung anzuregen, gründete die Feuerwehr als zweite im Landkreis eine Kinderabteilung. Zum neuen Kommandanten der Gesamtfeuerwehr wurde Daniel Ebi gewählt, er übernimmt von Gerd Bühler.

Derzeit kommen fünf Mädchen und sechs Jungen zu den Veranstaltungen der Kinderabteilung. Sie werden in einem Feuerwehrauto abgeholt und auch wieder nach Hause gebracht. Spielerisch lernen sie den Umgang mit Ausrüstung und Geräten, üben kleine Löschangriffe, auch Spiele und Ausflüge sind Bestandteil ihrer zweiwöchentlichen Nachmittage. In der Vergangenheit kümmerten sich vier Feuerwehrleute um die Kindergruppe, mussten wegen anderer Funktionen oder beruflicher Verpflichtungen diese Ausbildung aber abgeben. Nunmehr führt Jörg Schmidt die Kindergruppe an. Wegen Erreichens der Altersgrenze wurde er aus der Einsatzabteilung verabschiedet, er möchte aber weiter aktiv mitarbeiten und übernahm deshalb diese neue Aufgabe.

Kreisbandmeister Christoph Glaisner beschrieb die Kinder- und Jugendarbeit als ständig härter werdende aber dringend notwendige Aufgabe, um in den kommenden Jahren die Einsatzbereitschaft zu sichern. Er sprach seine Anerkennung aus, dass die Wehrleute sich mit Ideenreichtum um den Nachwuchs kümmern. Traditionell findet die Nachwuchsarbeit in Schwörstadt sehr hohe Beachtung, rund zwei Drittel der heutigen Mitglieder der Abteilung kamen aus der Jugendfeuerwehr.

Erstmals fand im vorigen Jahr eine gemeinsame Versammlung mit den Eltern statt, um mehr Informationen zur Kinderfeuerwehr in die Familien zu geben, aber auch um Erwartungen der Eltern besser kennenzulernen.

Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat lobte, dass zahlreiche junge Kameraden bereit sind, mit ihren Kenntnissen weitere Verantwortung übernehmen. „Da ich aus einer Feuerwehrfamilie stamme, weiß ich, was an Bereitschaft und Verzicht an persönlichen Belangen dazu gehört, nicht nur von den Kameraden selbst, sondern auch von den Angehörigen.“

Bei den Abteilungen in Schwörstadt und Dossenbach gehören derzeit 62 Männer und eine Frau an. Sie bewältigten im vergangenen Jahr zwölf Einsätze, darunter einen Großbrand, zwei technische Hilfeleistungen, Ölspuren und Wassernot. Bei den Wahlen erhielt Daniel Ebi das einstimmige Vertrauen als neuer Kommandant der Gesamtfeuerwehr. Ebi führt bereits seit 13 Jahren die Abteilung Schwörstadt, in den 1990er Jahren trat er in die Jugendfeuerwehr ein.

Mit großem Dank wurde der bisherige Kommandant Gerd Bühler verabschiedet, der nach 13 Jahren abgibt. Bühler gehört seit 32 Jahren der Feuerwehr an, arbeitete 15 Jahre lang als Kommandant der Abteilung Dossenbach, zur Tätigkeit als Kommandant der Gesamtfeuerwehr. Als Dank wurde er zum Ehrenkommandanten ernannt. Seine umfangreichen Erfahrungen bringt Bühler künftig als Mitglied des Feuerwehrausschusses der Gemeinde ein. Neuer stellvertretender Kommandant wurde Marcus Kiefer.