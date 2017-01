Bürgermeisterkandidat Matthias Strittmatter auf Wahlkampftour in Schwörstadt

Der Diplomverwaltungswirt Matthias Strittmatter möchte der nächste Bürgermeister von Schwörstadt werden. Dazu geht er auf Wahlkampftour. Die Termine finden Sie hier.

Seit einigen Wochen sei er auf Wahlkampftour und habe bereits viele Gespräche geführt, schreibt Strittmatter in einer Mitteilung. In den Wochen bis zum Wahlsonntag am 5. Februar hat Strittmatter mehrere öffentliche Veranstaltungen zum Kennenlernen geplant.