Schwörstadt Bürgermeisterin stellt Lösung fürs Schwimmen im Rhein in Aussicht

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Schwörstadt kam das Rheinschwimmbad zur Sprache, obwohl das Thema gar nicht auf der Tagesordnung stand.

Auf der Tagesordnung der ersten Gemeinderatssitzung unter Leitung der Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat war das Rheinschwimmbad gar nicht als Tagesordnungspunkt aufgeführt, aber der Zaun im Rheinschwimmbad ist natürlich ein Thema, das die Schwörstädter bewegt und wo auch Bewegung in der Sache erwartet wird. So gab es zum Ende der Sitzung Nachfragen zum Schwimmbad seitens der Gemeinderäte an die neue Bürgermeisterin.

Trautwein-Domschat führte aus, dass sie sich mittlerweile in das Thema eingearbeitet habe und noch vor ihrem Amtsantritt mit Bürgermeisterstellvertreter Harald Ebner (CDU) beim Regierungspräsidium in Freiburg gewesen war, um die Angelegenheit zu besprechen. „Es ist tatsächlich so, dass man da differenzieren muss, ob es eine Badestelle oder ein bewirtschaftetes Schwimmbad ist“, erklärte Trautwein-Domschat. „Da gibt es unterschiedliche Vorschriften.“ Sie führte aus, dass wenn der Rheinzugang nicht deutlich vom Schwimmbadbetrieb getrennt sei, dann bezahle der Kunde auch den Eintritt in den Rhein und der Betreiber wäre dafür haftbar. Das Problem sei, dass es weder für einen privaten Betreiber noch für die Kommune eine Versicherung gäbe, die bereit wäre, die Haftung dafür zu übernehmen.

„Die Frage ist, ob man das leisten kann und will. Aber es gibt auch gute und schöne Lösungen und vielleicht mehr, als wir uns erhofft haben. So viel kann ich schon verraten“, gab sich die Bürgermeisterin kryptisch und verwies auf die anschließende nichtöffentliche Sitzung, wo sie den Gemeinderäten mehr zum Thema berichten wollte. Immerhin kündigte Trautwein-Domschat eine Lösung ist für die kommende Badesaison an.