Schwörstadt Bürgermeisterin Trautwein-Domschat wehrt sich gegen Geheimhaltungs-Vorwürfe

Vorwürfe Manfred Henles, dass Gesprächsergebnisse zum Rheinschwimmbad geheim gehalten würden, seien unhaltbar, so die Rathauschefin. Das Thema führte zu einer längeren Diskussion im Gemeinderat.

Schwörstadt – „Es gibt keinerlei Geheim-Diplomatie“: Mit klaren Worten wehrte sich Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat in der Sitzung des Gemeinderats gegen Manfred Henles Vorwürfe, Gesprächsergebnisse in Sachen Rheinschwimmbad geheim zu halten. Anlass für Henles Vorwurf war der Abbau der Ein- und Ausstiegshilfen beim Rheinschwimmbad.

Diese, so Henle, seien in einem höchst fragwürdigen Entscheidungsprozess abgerissen worden. Der Gemeinderat sei übergangen worden und habe anscheinend auch keine Fragen dazu. Was, so fragte Henle, sei aus dem Versprechen der Bürgermeisterin geworden, sich intensiv für Lösungen einzusetzen, was sei in Gesprächen mit dem Regierungspräsidium Freiburg (RP) heraus gekommen und warum gebe es noch immer keinen runden Tisch zur Lösungssuche. Ebenso vermisste Henle Verlautbarungen seitens des Schwimmbadpächters und stufte den Uferbereich ohne Stege im jetzigen Zustand als äußerst schwierig und gefährlich ein. Rettungsgeräte würden am Rheinufer völlig fehlen.

„Es geht öffentlich und es gab Lösungsgespräche mit dem Förderverein“, erklärte Trautwein-Domschat. Es sei auch dargestellt worden, was das RP von der Gemeinde erwarte. Der geplanten Ufergestaltung stehe das RP positiv gegenüber, jetzt müssten die Pläne nochmals überarbeitet werden. Klärungsbedarf gibt es auch mit dem Eigentümer des Uferbereichs, der zu Teilen dem Kraftwerk Ryburg-Schwörstadt gehöre. Den Abriss der Ein- und Ausstiegshilfen bezeichnete die Bürgermeisterin als unabdingbar, denn die Übernahme der Verkehrssicherungspflicht sei weder für die Gemeinde noch den Pächter ein Thema. „Wir werden den Uferbereich so gestalten, dass man gut in den Rhein hinein und wieder hinaus kann, allerdings ohne Treppen.“

Auch den Einwand von Gemeinderat Stephan Frank, endlich einen Beschluss zu fassen, wies sie von sich: „Vor einem Beschluss müssen die Rahmenbedingungen geklärt sein“, sagte Trautwein-Domschat. Nur noch in dieser Saison können Besitzer ihre alten Zwölferkarten nutzen, ohne dass zusätzliche Kosten entstehen. Danach verlieren die Karten ihre Gültigkeit. Ab der Badesaison 2018 sind nur die Karten des neuen Betreibers zu dessen Preisen gültig.