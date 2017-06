Schwörstadt Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat zieht nach 100 Tagen im Amt Bilanz

Seit 100 Tagen ist Christine Trautwein-Domschat Bürgermeisterin von Schwörstadt. Wir haben sie besucht und mit ihr übers Rheinschwimmbad, die Gemeindeentwicklung und Politik der kleinen Schritte gesprochen.

Frau Trautwein-Domschat, die Büromöbel ähneln sehr denen Ihres Vorgängers. Haben Sie im gleichen Katalog bestellt oder sitzen Sie noch an Artur Buggers Schreibtisch?

(lacht) Ja, das tue ich tatsächlich und es stört mich nicht. Es gibt in der Gemeinde wichtigere Aufgaben als neue Büromöbel für die Bürgermeisterin.

Womit wir in medias res wären – Bugger hat in einer Pressemitteilung nach seinem Rücktritt von einem bestellten Haus gesprochen, das er seinem Nachfolger hinterlässt. Können Sie das bestätigen?

Sagen wir es so – es sind Aufgaben liegen geblieben, auch in der sechsmonatigen Vakanz zwischen Rücktritt und Neuwahl. Anderes wurde bereits angestoßen, woran ich jetzt anknüpfe. Zum Beispiel der Lückenschluss beim Gewerbegebiet West.

Gibt es da Fortschritte zu vermelden?

Wir sind in Gesprächen mit den Eigentümern der betreffenden Flächen. Die meisten ziehen mit, nur mit einem gestalten sich die Gespräche etwas schwieriger. Aber insgesamt sind wir auf einem guten Weg.

Dass der Gemeinde kaum Grundstücke gehören, macht nicht nur die Ansiedlung von neuem Gewerbe schwierig, sondern auch die Schaffung von Wohnraum.

Das stimmt. Aber auch da sind wir dran. Allzu viel möchte ich dazu noch nicht sagen, aber es handelt sich um ein Projekt, das schon lange ansteht – das Gebiet „Am Rhein“.

Solche Entwicklungen brauchen mehr Zeit als 100 Tage. Haben Sie das Gefühl, dass die Bürger trotzdem sehen, dass in der Gemeinde etwas geht?

Das hoffe ich! Nach dieser recht kurzen Zeit kann ich sagen, dass die Bevölkerung ein großes Bedürfnis hat, Zukunftsschritte wahrzunehmen. Die Zukunft Schwörstadts kann ich aber nur mit den Bürgern und dem Gemeinderat zusammen entwickeln. Ich bin nicht die gute Fee, die mit den Fingern schnippen kann und alles ist gut. Bleiben wir zum Beispiel beim Thema Entwicklung: Natürlich kann ich jeden verstehen, der aus dem Verkauf seiner Grundstücke das für sich beste Ergebnis erzielen will. Die Gemeinde verfügt aber nur über begrenzte Mittel und kann nicht jeden Preis zahlen. Im Ergebnis soll jeder profitieren. Das versuche ich zu vermitteln.

Den Haushalt haben Sie und der Gemeinderat nun festgezurrt, große Sprünge sind nicht drin.

Das stimmt und das wird sich vorerst auch nicht ändern. Ich möchte aber auch, dass man die kleinen Schritte sieht. Zum Beispiel haben wir die Leichtathletikbahnen herrichten lassen, damit das Fest des Sportvereins nicht platzt. Für immerhin 1000 Euro wurden der gemeindeeigene Bolzplatz und der Fußballplatz hergerichtet, damit ihn der SV für sein Jubiläum nutzen kann. Das soll motivieren und den Bürgern zeigen: Es geht was.

Nichts geht beim Thema Baden im Rhein. Manfred Henle hat Ihnen deshalb sogar Geheimniskrämerei und Intransparenz vorgeworfen. Enttäuscht es Sie, dass er bei Ihnen ins gleiche Horn bläst, wie bei Ihrem Vorgänger?

Warum sollte es? Ich finde es gut, wenn sich Menschen für etwas einsetzen. Als Privatmensch kann ich seine Haltung verstehen – auch ich liebe es, im Rhein zu baden. Aber als politischer Mensch und Verantwortliche muss ich sagen, dass es rechtlich vom Schwimmbadgelände keine Möglichkeit gibt. Das habe ich immer wieder öffentlich erklärt – beim Förderverein, im Gemeinderat, in der Presse. Ich könnte Ihnen auch jetzt wieder den Block voll diktieren, aber es gibt zu diesem Thema nichts Neues.

Das Rheinschwimmbad beschäftigt seit zwei Jahren – die Verkehrsbelastung noch viel länger. Ihr Mitbewerber hatte als Entlastung für die Anwohner der B 34 Tempo 30 vorgeschlagen.

Davon halte ich nichts und ich kann Ihnen genau sagen, warum: Seit ich im Amt bin, hatten wir zwei Wasserrohrbrüche, weshalb Baustellen auf der Bundesstraße eingerichtet wurden. Allein diese haben für einen unglaublichen Stau und belastende Abgase gesorgt – es konnte nämlich nur mit Tempo 30 gefahren werden. Es wird bald eine Verkehrsschau geben, aber Tempo 30 ist wirklich keine Lösung.

Das heißt, so lange die A 98 nicht da ist, müssen die Anwohner die Zähne zusammenbeißen?

So bitter das klingt – ja. Ich werde nicht anfangen, über eine Umgehungsstraße am Rhein oder so nachzudenken.

Wie sieht’s mit der Starkregenproblematik in Niederdossenbach aus?

Auch das ist eine leider langwierige Geschichte. Mit dem Landratsamt Lörrach werden verschiedene Trassen geprüft, um Fördergeld zu bekommen. Wir sind dran und zuversichtlich, dieses Problem lösen zu können. Mehr Sorgen bereitet mir die Ossenbergentwässerung. Ich habe mir die Pläne im Zuge des A 98-Baus angeschaut. Da steht noch nicht fest, ob dadurch mehr oder weniger Wasser den Berg runterkommen könnte.

Das klingt alles irgendwie zäh. Macht Ihnen der Job überhaupt noch Spaß?

(lacht) Und wie! Die ersten 100 Tage sind wie im Flug vergangen. Klar ist es viel, und so langsam bin ich auch ein bisschen urlaubsreif. Nebenbei habe ich noch meine Kanzlei abgewickelt, davor Wahlkampf gemacht. Aber ich bin sehr gerne Bürgermeisterin von Schwörstadt und habe auch das Gefühl, von den Menschen hier positiv aufgenommen zu werden. Deshalb bin ich mein Amt auch schon im März angetreten und nicht wie geplant, erst im Juni.

Macht’s Ihrem Mann auch Spaß?

Ja, er genießt das auch und wird willkommen geheißen.

Sind Sie eigentlich trotzdem noch Juristin?

Juristin werde ich mein Leben lang bleiben. Aber ich habe meine Zulassung abgegeben, so dass ich jetzt nicht praktizieren könnte. Ich hatte den Schwörstädtern versprochen, zu hundert Prozent ihre Bürgermeisterin zu sein. Und das halte ich auch.

Gibt es etwas, das Sie richtig ärgert?

Dass Schwörstadt auf vielen Plänen noch ein weißer Fleck ist. Sei es die Hochrheinkommission oder Interreg. Auch das ist dem Umstand geschuldet, dass wir kein Geld für große Projekte haben. Wir könnten zwar Fördermittel beantragen, müssten aber dennoch eigene Mittel investieren.

Sehen Sie dennoch die Möglichkeit, an Förderprogrammen teilzunehmen?

Ja. Voraussetzung für alle Programme ist grundsätzlich ein Entwicklungskonzept für die Gesamtgemeinde. Auch hierfür befinden sich mein Verwaltungsteam und ich schon in ersten Vorbereitungen.

Wenn wir uns zum Halbzeit-Gespräch Ihrer ersten Amtszeit wiedertreffen – was möchten Sie bis dahin erreicht haben?

Wir müssen die Gemeinde fit für die Zukunft machen: Neue Bürger gewinnen, das heißt aber auch mehr Betreuungsplätze, da erarbeiten wir gerade einen Bedarfsplan. Die Schule am Heidenstein muss saniert und ein neuer Rektor gefunden werden – es gibt übrigens Bewerbungen, es ist nicht so, dass keiner nach Schwörstadt will. Die Gemeinde ist lebenswert und soll es auch bleiben.

Zur Person

Christine Trautwein-Domschat ist 52 Jahre alt und lebt mit ihrem Mann in Karsau. Die Juristin führte eine eigene Kanzlei in Lörrach, bevor sie zur neuen Bürgermeisterin von Schwörstadt gewählt wurde. Sie setzte sich am 5. Februar deutlich gegen Mitbewerber Matthias Strittmatter durch. Knapp 61 Prozent stimmten für sie.